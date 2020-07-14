Demir: “Turan Birliği’nin zamanı geldi”

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Türk Ocakları Kocaeli Şube Yücel Alpay Demir, yaptığı basın açıklaması ile Büyük Turan Birliği’nin zamanının geldiğini ifade etti

Türk Ocakları Kocaeli Şube Yücel Alpay Demir, yazılı olarak basın açıklası gerçekleştirdi. Demir; “Uzun zamandır sosyo-ekonomik ve kültürel yönlerden hazırlıkları devam eden Büyük Turan Birliği’nin askeri ve siyasi hamlelerinin zamanı gelmiştir. Bu birliğe Milletimiz de hazır ve isteklidir. Devletimizi yönetenlerinde saldırı sonrası işaret ettiği gibi Ermenistan haddini aşmakta ve haklı askeri müdahalenin zamanı gelmektedir” dedi.

“PERDE ARKASINDA BAŞKALARI VAR”

Türk Ocakları Kocaeli Şube Yücel Alpay Demir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ”Dün Ermenistan’ın Tovuz’da yaptığı ve misliyle karşılığını aldığı saldırının temeli Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ bölgesidir. Bundan başka Azerbaycan toprağı olan Karabağ çevresindeki yedi bölge de Ermenistan’ın işgali altındadır ve bu haksız işgal gerek Birleşmiş Milletler ve gerek de Avrupa Güvenlik Konseyi karar ve raporlarıyla da kabul edilmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecine girdiği 1988 sonrasında Rusların da tahrik ve desteğiyle, Türkiye-Nahcivan-Azerbaycan ve Türkistan koridoru, bir başka ifadeyle Turan Yolu boyunca Türk Dünyasının yakın gelecekte gerçekleşecek büyük birlikteliğinin önüne geçmek maksadıyla Ermeni işgali gerçekleşmiş ve o günden günümüze bu durum devam etmektedir. Burası ayrıca Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğalgaz ve petrol trafiği içinde önemli bir yerdir. Dolayısıyla bu hadsizlik Ermenilerin bir başlarına kalkışabilecekleri bir hadsizlik olmayıp her zaman olduğu gibi başta Rusya ve diğer Türk-İslam düşmanlarının perde arkasında yer aldıkları tanıdık bir saldırganlıktır.

“ASKERİ VE SİYASİ HAMLELERİN ZAMANI GELDİ”

Ermenistan’ın Tovuz’da ki vur kaç tarzı terörize saldırısı da ilk değildir, Ermenistan ara ara kendini varlığını hissettirebilmek Avrupa da ki Türk düşmanı ermeni lobilerinin dikkatini çekmek ekonomik yardımlar talep edebilmek için böyle terör saldırıları benzeri saldırılar gerçekleştirmekte her seferinde Azerbaycan ordusundan misliyle karşılık görmektedir. Yapılacak tek şey Azerbaycan ordusunun Türkiye destekli adeta TÜRKBAYCAN kuvvetlerine dönüşerek, tarihten ders almama konusunda ısrarcı Ermenilerin o bölgeden söküp atılmasıdır. Uzun zamandır sosyo-ekonomik ve kültürel yönlerden hazırlıkları devam eden Büyük Turan Birliği’nin askeri ve siyasi hamlelerinin zamanı gelmiştir. Bu birliğe Milletimiz de hazır ve isteklidir. Devletimizi yönetenlerinde saldırı sonrası işaret ettiği gibi Ermenistan haddini aşmakta ve haklı askeri müdahalenin zamanı gelmektedir.Türk ordusunun Libya Suriye Afganistan Balkanlar ve Irak’taki gücü ve varlığı artık Karabağ’da da hissedilmelidir.”

https://www.kocaelidenge.com/gundem/demir-turan-birliginin-zamani-geldi-h28872.html