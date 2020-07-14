BluTV’nin yeni CTO’su Daron Yöndem oldu

BluTV, yeni Teknoloji Direktörünün (CTO) Daron Yöndem olduğunu duyurdu.

Arden Papuççiyan

Geçtiğimiz hafta BluTV’nin ilk özel yapım sinema filmini çektiğiniz sizlere aktarmıştık. Bugün ise yeni bir haber ile karşımıza çıkan BluTV, yeni Teknoloji Direktörünün (CTO) Daron Yöndem olduğunu duyurdu. Paylaşılan bilgilere yazılım dünyasında birçok uluslararası başarıya imza atmış Daron Yöndem, BluTV’nin ürün ve yazılım ekiplerinden sorumlu Teknoloji Direktörü (CTO) olarak görevine başladı.

Kendi şirketi olan Deveload Yazılım ile iş dünyasına adım atan Daron Yöndem, sekiz yıl boyunca profesyonel yazılım servisleri üreten bir ekibi yönetti. Deveload Yazılım’ın ardından ise XOMNI ve XOGO adında iki girişimde yöneticilik yapan Yöndem, bu süre boyunca iki global SaaS ürünü ile uluslararası başarılar elde eden ekipleri yönetti.

Microsoft Regional Director ünvanına da sahip olan Daron Yöndem üç defa “Gold Global Impact Award” ödülü aldı. Daron Yöndem’in 3 yıl önce düzenlediğimiz Webrazzi Developer 2017’nin konuşmacıları arasında olduğunu da hatırlatalım.

Çok sayıda uluslararası konferansta konuşmacı olarak da yer alan Yöndem’in birçok uluslararası yayını da bulunuyor. Dilerseniz Daron Yöndem’in LinkedIn profiline buradan ulaşabilirsiniz.

https://webrazzi.com/2020/07/14/blutv-nin-yeni-cto-su-daron-yondem-oldu/?utm_content=buffer09d22&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer