AZİZ NİKOLAS KİLİSE VE MÜZESİ’NDE AYİN DÜZENLENDİ

Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi’nde ayin düzenlendi

ANTALYA (AA) – Antalya’nin Demre ilçesindeki Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi’nde yapilan ayinde, Türk ve Rus dostlugu için de dua edildi.

Rus Sanat ve Kültür Dernegince organize edilen ayine, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsaminda yaklasik 30 kisi katildi.

Moskova Patrikhanesi Temsilcisi Yuriy Sergeyev’in yönettigi ayinde, Ortodokslar yaklasik 2,5 saat, “Noel Baba” adiyla bilinen Aziz Nikolas ve Türk-Rus dostluguna dua etti. Çocuklarin da katildigi ayinde, katilimcilardan bazilari mum yakti.

Din adami Sergeyev, Türkiye’de çok sayida Rus vatandasi yasadigini, sadece Antalya bölgesinde 100 binden fazla Rus oldugunu söyledi.

Hiçbir kisitlama, tedirginlik olmadan çok mutlu yasadiklarini vurgulayan Sergeyev, “Her zaman ayin yapabiliyoruz. Türk yönetimi talep ettigimizde gerekli izinleri veriyor, çok özgürüz. Mayis ayinda Aziz Nikolas için özel program yapacaktik, koronavirüsten dolayi yapamadik. Halkimiz, ülkelerimiz arasinda dostluk ve anlayis devam etsin diye dua ediyoruz.” diye konustu.

Danistay karari ve Cumhurbaskani Recep Tayyip Erdogan’in imzaladigi kararla Ayasofya Camisi’nin yeniden ibadete açilmasini degerlendiren Sergeyev, ilk basta nasil olacagina iliskin soru isaretleri oldugunu belirterek, sunlari kaydetti:

“Sayin Putin ve Cumhurbaskani Erdogan’in telefon konusmasindan sonra biz rahatladik. Bu güzel tarih sembolü, herkes için açik olacak. Ayasofya kararini saygiyla karsiliyoruz. Kapali olmayacak, ziyaretçiler oradaki mozaikleri, güzel mimariyi ve ruhu hissedebiliyor. Bu bizim için çok güzel bir haber. Ayasofya’nin statü degistirmesi tabii ki iç politikaya ait.”

– “Rus-Türk dostlugu çok kiymetli”

Rus Sanat ve Kültür Dernegi Baskani Irina Balci ise dernek olarak ayinlere ve din etkinliklerine destekte bulunduklarini, dinlerin insanlik için çok önem tasidigini belirtti.

Türkiye’de tüm inançlarin rahatça yasanabildigine dikkati çeken Balci, “Cumhurbaskanlarimiz arasindaki konusmadan sonra çok iyi anladik ki Ayasofya dünyaya kapi kapatmadi, aslinda turistler için daha da avantajli oldu çünkü ücret de alinmayacak artik. Herkes rahatça gidebilir, bu konuda biz mutluyuz.” diye konustu.

Balci, Türkiye’de herkesin kendi dinini özgürce yasayip, rahat bir sekilde dua ettigini söyledi.

Sembolik bir ayin yaptiklarina deginen Balci, “Rus-Türk dostlugu çok kiymetli, hiçbir ayrim yok. Rusya evimiz, Türkiye kalbimiz.” dedi.

Haber Kaynak : aa

https://basakgazetesi.com/haber/aziz-nikolas-kilise-ve-muzesinde-ayin-duzenlendi-106771.html