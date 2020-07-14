Azerbaycan: Ermenistan’la sınırda yaşanan çatışmalarda 1’i general 11 askerimiz hayatını kaybetti

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev, Ermenistan sınırında pazar günü yeniden başlayan çatışmalar sonucunda Azerbaycan ordusunun verdiği kayıpların biri general olmak üzere 11’e yükseldiğini belirtti.

Basın toplantısı düzenleyen Kerim Veliyev, sınırdaki Tovuz bölgesinde Ermenistan ordusu tarafından düzenlenen saldırının püskürtülmesi sırasında Azerbaycan ordusunun 11 askerini kaybettiğini söyledi.

Veliyev, hayatını kaybedenler arasında Tümgeneral Polat Haşimov ve Albay Ilgar Mirzayev‘in yanı sıra iki binbaşının bulunduğu bilgisini paylaştı.

Pazar günü Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışma sonucundaiki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu aktarılmıştı.

Azerbaycan ordusu, “Ermenistan, Tovuz bölgesinde ateşkes rejimini kabaca ihlal ederek, topçu birliklerinden mevzilerimizi ateş altına aldı. Her iki taraftan da kayıplar var”açıklaması yapmıştı.

Ermenistan ise, Azerbaycan tarafını sınırı ihlal etmekle suçlayarak, “Askerler destek noktasını ele geçirmeye çalıştı, ancak ateşle karşılık verilmesi üzerine geri çekildi”ifadelerine yer vermişti.

https://tr.sputniknews.com/dunya/202007141042452830-azerbaycan-ermenistanla-sinirda-yasanan-catismalarda-1i-general-11-askerimiz-hayatini-kaybetti/