Ayasofya’nın cami olması inanç turizmi ile çelişiyor

Antalya Evrensel Değerler Platformu(EDEP) Başkanı Avukat Mücahit Gündoğdu: Ayasofya’nın ibadete açılması inanç turizmindedünyaya rol model olmamızla çelişiyor

ABDURRAHMAN BÜYÜKKESKIN

MANAVGAT/ANTALYA – Antalya Evrensel Değerler Platformu(EDEP) Başkanı Avukat Mücahit Gündoğdu, Anadolu toprakların medeniyetlerin harman olduğu binlerce eser ile mabedin bulunduğunu bu topraklarda insanlık kültür mirasının gelecek nesillere taşınmasının kimsenin kutsalına dokunulmadan yapılması gerektiğini bildirdi. EDEP Başkanı Avukat Mücahit Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya’nın müzeden camiye çevrilerek yeniden ibadete açılması için Diyanet İşleri Başkanlığı(DİB’in uhdesine vermesinin evrensel değerler ve Avrupa Birliği(AB)’nin normlarıyla çeliştiğini belirtti.





Ayasofya İslam dininden önce yapılmış ibadet yeridir

Ayasofya’nın özellikle Hristiyan Katolik ve Ortodoksları için çok önemli mabed olduğunun söyleyen Gündoğdu, ” İstanbul’da Ayasofya bin 500 yıllık bir mabed. Yani İslam dini gelmeden önce yapılmış bir ibadet yeridir. Osmanlı Padişahları Mimar Sinan’a hep Ayasofya’dan mimari açıdan daha büyük ve gösterişli olsun diye bir Selimi’ye bir Sultan Ahmed ve Süleymani’ye camilerini yaptırmış. Siyasal islamcıların her yıl yılbaşında icat ettiği ne hikmetse 31 Aralık tarihine geliyor.”





MEKKE’NIN FETHI KıLıNÇ ÜZERINE DEĞIL GÖNÜLLERIN FETHIDIR.

Mekke’nin Fethi” ismi altında alternatif yılbaşı kutlamaları yapıyor. Bunların hepsi uyduruk şeyler. İslam Peygamberi Hz. Muhammed (Sav) Mekke’den kan dökülmemesi için şehrin 8 -9 yerinden girmiştir. Sadece bir yerde Hz. Halid bin Velid komutasındaki sahabelere saldırı olmuş ve oda kısa sürede bastırılarak çözülmüştür. Yani Mekke’nin fethi kılınç üzerine bir fetih değil, gönüllerin fethidir.

İSRAIL’DE MESCID’I AKSA’Yı SÜLEYMAN MABEDI YAPARSA NE OLUR?

Kılınç hakkı denilerek Ayasofya’nın ibadete açılmasının evrensel hukuk normlarına göre yanlış bir karar olduğunun anlatan Göndoğdu şöyle devam etti: ”Geçmişte Osmanlı Padişahları 2.Abdülhamid ve Sultan Reşad ”Hristiyan teba incinir diye Ayasdfya’da hiç bir zaman 5 vakit namaz ve cuma namazı kılmamıştır. Evrensel değerleri korumanın yolu evrensel değerlerle barışık yaşamakla olur. Siz kılınç hakkı derseniz Allah korusun Müslümanlar için kutsal olan Mescid’i Aksa’yı İsrail’de Süleyman mabedi yapacağım derse sıkıntı olur Dünya gündeminden silinmiş olan Samuel Huntington’un ‘Medeniyetler Çatışması’ tezinin hayata geçirilmemesi gerekir.”



FATİH HRİSTİYANLARA İBADET GARANTİSİ VERMİŞTİ

Gündoğdu, şunları anlattı: ”Fatih Sultan Mehmet döneminin şartları ile bugün aynı değildir. Unutulmamalıdır ki, Sultan Fatih çok iyi derecede Rumca ve 7 dil bilen gününün ilmi ve fennini en iyi şekilde yetişen bir padişahtı. Ayrıca o dönem Hristiyan ve diğer din mensuplarının özgürce ibadetlerini yapması için garanti vermiş bir padişahtı. Oğlu 2’nci Beyazıd, İspanya’da Yahudiler soykırıma uğrarken onları gemilerinden alarak İstanbul’a yerleştirmiş ve koruma altına almıştır.





AB, BUGÜN VARLIĞINI KAŞ’TAKİ PATARA MECLİSİ’NE BORÇLUDUR

Bizlerin Ayasofya, Trabzon Sümene Manastırı, Van Akdamar Kilisesi, Antalya Demre Noel Baba Kilisesi (Aziz Nikolas Kilisesi), İzmir Meryem Ana Kilisesi, Yalvaç Aziz Paul Kilisesi, Silifke Azize Tekla Yeraltı Kilisesi ile Kapadokya Bölgesindeki yer altı kiliselerini koruyarak kültür ve inanç turizminde dünyaya rol model olmalıyız.

Dünya çapında bir değerimiz oln Patara Meclisi, eyi bir kararla Antalya Patara 2020 Yılı ilan edildi. Patara’nın değeri bi,r antik kent olması değil. M.S 5’inci yüzyıldan kalma ve dünyanin ilk demoktatik Meclisi olan bin 400 sandalyeli Patara Meclisi’dir. Bugün 27 ülkenin varlığıyla Avrupa Birliği kurulmuş ise bunu ülkemiz topraklarında ki Patara Meclisi’ne borçludur.”

Kaynak: Ayasofya’nın cami olması inanç turizmi ile çelişiyor