Arnavutluk Başpiskoposu Anastasios: Ayasofya kararı, insanlığı eski karanlık döneme döndürüyor

Arnavutluk Başpiskoposu Anastasios, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararının ‘kültürel cihad’ olduğunu ve insanlığı eski karanlık döneme döndürdüğünü belirtti.

Yunan televizyon kanalı ERT’ye konuşan Anastasios, “Ayasofya hakkındaki bu karar, bir tür kültürel saldırı, kültürel cihattır. Son yıllarda tüm ciddi insanlar, hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar her türlü kutsal savaşı, cihadı kınıyorlar” ifadelerini kullandı.

Anastasios, Ayasofya’ya karşı İslami duyarlılığın sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: “Hala, Ayasofya’nın güzelliğine saygı duyan İslami bir duyarlılık var. Ancak fanatizm, Hıristiyanlığın en mükemmel tapınağının güzelliğini çalarak bunu sömürmeyi amaçlıyor.”

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararının dinlerin barış içinde bir arada yaşama umudunu kırdığına vurgu yapan Anastasios, “Bu karar, zamanımızın en büyük umut ve çabalarını, dinlerin ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşamasını baltalayan trajik karar ve eylemlerlerden biridir. Bu karar, bizi tarihin karanlık taraflarına geri götürüyor ve öncü bir rol oynamak isteyen Türkiye gibi bir ülkenin medeniyetin geriye dönük olarak korunması rolünü seçmesi gerçek bir soru ve öfke doğurdu” dedi.

Sputnik Türkiye