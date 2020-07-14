Antakya Ortodoks Kilisesi: Ayasofya kararı Ortadoğu’daki Hristiyanlıktan kurtulma girişimidir

Antakya Ortodoks Kilisesi Patriği John X, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararının Ortadoğu’da kalan Hristiyan varlığından kurtulma girişimi olduğunu belirtti.

Antakya Ortodoks Kilisesi Patriği John X, İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos’a yazdığı mektupta, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararının Ortadoğu’da kalan Hristiyan varlığından kurtulma girişimi olduğunu belirterek, kararı kınadı.

Patrik John X’in mektubunda şu ifadeler yer aldı: “Türkiye hükümetinin Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine ilişkin üzücü kararını duyduk. Bu karardan üzüntü duyuyoruz ve ülkelerimizin tarihinin silinmesine katkıda bulunan her şey gibi bunu da protesto ediyoruz. Bu karar, Hristiyanlığın diğer dinlerle barışçıl bir arada yaşamadaki aktif rolünden kurtulma girişimi değilse, doğudaki Hristiyan varlığının rolünü küçümsemeyi amaçlamaktadır.”

John X, mektubunda ayrıca bu kararın, dini çeşitliliğe saygılı sivil devletler yaratmayı amaçlayan doğu ülkelerinin tüm çabalarını yok edeceğini vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202007141042457276-antakya-ortodoks-kilisesi-ayasofya-karari-ortadogudaki-hristiyanliktan-kurtulma-girisimidir/