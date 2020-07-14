ABD Kongre üyelerinden Azerbaycan’a kınama, Ermenistan’a destek

ABD Kongre üyeleri Adam Schiff, Frank Pallone ile Ed Markey, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı başlattığı savaş operasyonlarını kınayarak Ermenistan’a desteklerini bildirdi.

“Facebook” üzerinden bir açıklama yapan Adam Schiff, “Son günlerde Ermenistan’ın sınırı boyunca Azerbaycan’ın başlattığı provokatif ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerinden, Ermeni askerleirnin bombalanmasından endişeliyim. Bu eylemler, sivil halkın ve askerlerin hayatını tehlikeye atarak çatışmanın tırmanmasına yol açabilir ve özellikle bu küresel salgın şartlarında bölge için yıkıcı sonuçlar yaratabilir” ifadelerine yer verdi.



Azerbaycan’ın bu eylemlerinin, Ermenistan ile Karabağ’a yönelik sürekli savaş meyilli açıklamaları ve sınırlarda uluslararası denetime izin vermemesine bağlı olduğuna dikkat çeken Kongre üyesi, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nı, itidal ve diplomasi ihtiyacını, ayrıca gerginliğin azaltılması gerektiğini taraflara anlatmaya çağıırıyorum” şeklinde konuştu.



Kongre üyesi Frank Pallone de, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Azerbyacan tekrar Ermenistan’a karşı savaş başlatma teşebbüsünde bulundu. Azerbaycan tarafından Ermenistan ile Karabağ’a karşı daima yapılan savaş meyilli açıklamalar, yeni bir çatışma teşvik etme çabalarının bir parçasıdır” diye yazdi.

Ed Markey ise, “Ben Ermenistan’ın yanındayım, çünkü Ermenistan, kendi toprak bütünlüğünü koruyor. Azerbaycan ile Türkiye, Ermenistan–Azerbaycan sınırına saygı göstermeli, Dağlık Karabağ halkının arzularına saygı göstermeli ve hemen çatışmaya son vermeli” açıklamasında bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/14/ABD-Ermenistan-Azerbaycan/187952