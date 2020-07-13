Sinan Meydan, Atatürk’ün işgalcilerin Ayasofya planını nasıl bozduğunu belgeleriyle açıkladı

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Tarihçi Sinan Meydan, işgalcilerin Ayasofya’yı kiliseyi çevirme planını Mustafa Kemal Atatürk’ün bozduğunu belgesiyle açıkladı.

Ayasofya ile ilgili tartışmalar sürerken, ünlü tarihçi Sinan Meydan’dan flaş bir paylaşım geldi.

Kişisel Twitter hesabından Kurtuluş Savaşı döneminde işgalcilerin Ayasofya’yı kiliseye çevirmek için hazırladıkları bayrağın resmini paylaşım Meydan, buna Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün mani olduğunu belirtti.

Sinan Meydan, şu ifadeleri kullandı:

İşgalciler Ayasofya’yı kiliseye dönüştürmeyi planlıyordu.Patrikhane özel bir bayrak bile hazırlatmıştı. Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı bu planı da bozdu.

İşte ele geçirilen o bayrak

“Patrikhanenin Ayasofya’mıza asmak istediği bayrak”Tevhidi Efkar,24 Şubat 1924”

Kaynak Yeniçağ: Sinan Meydan, Atatürk’ün işgalcilerin Ayasofya planını nasıl bozduğunu belgeleriyle açıkladı