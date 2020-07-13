Mkhitaryan Roma’da toplam 22 maçta 8 gol attı

Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın kaptanı ve İtalya’nın Roma takımının oyuncusu Henrikh Mkhitaryan son zamanlarda Roma’da iyi sonuçlar göstermeye devam ediyor.

Özellikle son iki maçta Ermeni futbol yıldızı 2 gole imza attı ve onun verdiği 1 pası da golle sonuçlandı. Parma’ya karşı oynadığı maçta Mkhitaryan bir gol attı ve onun bir pası da golle sonuçlandı. Böylece 3 art arda yenilgiden sonra Roma Ermeni oyuncu sayesinde zafer kazandı. Mkhitaryan bu maçın en iyi oyuncusu olarak tanındı.

Parma kalesine attığı gol Roma’da Mkhitaryan’ın 8’inci golü oldu. Daha önce oynadığı Arsenal’de Henrikh Mkhitaryan 59 maçta 9 gole imza atmıştı, fakat Roma’da 22 maçta artık 8 gol kendi adına kaydetti.

Ermeni futbol yıldızı bu arada defalarca Roma’da kalma isteğini dile getirdi, Roma’nın teknik direktörü Paulo Fonseca da aynı isteği paylaştığını ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/13/Ermeni-futbol-Mkhitaryan-Roma/187795