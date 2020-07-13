İmamoğlu: Benim için Ayasofya 1453’ten beri cami

“Konuyla çok ilgiliymiş gibi davrananlar Ayasofya Camii’nin statüsünden bile habersiz” diyen İBB Başkanı, “Kendisine muhafazakâr diyen TV kanalları ‘İlk ezan okundu, ilk namaz 24 Temmuz’da kılınacak’ diyor. Oysa 30 yıldır Ayasofya’da 5 vakit ezan okunuyor” şeklinde konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ibadete açılma kararı alınan Ayasofya Camii ile ilgili olarak, “Ayasofya, benim aklımda ve vicdanımda 1453’ten beri cami” dedi.

İmamoğlu, daha bir yıl önce Ayasofya’nın tamamının cami olarak ibadete açılmasının bir götürüsü olduğuna dikkat çekildiğini, “Dünyanın çok çeşitli ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasını söyleyenler, bu camilerin başına ne gelir bunu düşünüyor mu?” diye sorulduğunu da hatırlattı.

“Çok ilgiliymiş gibi davrananlar…”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ayasofya, benim aklımda ve vicdanımda 1453’ten beri cami. Aynı zamanda İstanbul medeniyetinin dünyaya mal olmuş bir değeri. Benim tüm konuşmalarımdaki ifadem ‘Ayasofya Camii’dir’. Herkes tarayabilir. Konuyla çok ilgiliymiş gibi davrananlar Ayasofya Camii’nin statüsünden bile habersiz. Kendisine muhafazakâr diyen TV kanalları ‘İlk ezan okundu, ilk namaz 24 Temmuz’da kılınacak’ diyor. Oysa 30 yıldır Ayasofya’da 5 vakit ezan okunuyor. İçindeki Abdülmecit mescidinde namaz da kılınıyor” dedi.

Ekrem İmamoğlu özetle şunları dedi:

“Bizim için faturası ağır olacak”

“Ayasofya kararı iyi mi kötü mü sorgulamak yerine, sorgulanması gereken şey şu; sadece 1 yıl önce, ‘Bu kararın getirisi götürüsü nedir? Burada bunu açıklamam doğru olmaz. Bunun bir götürüsü var. Bizim için faturası çok daha ağırdır, unutmayalım. Şu anda dünyanın çok çeşitli ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Acaba bunu söyleyenler (Ayasofya’nın Cami olarak ibadete açılması) bu camilerin başına ne gelir bunu düşünüyor mu? Bunu söyleyenler dünyayı tanımıyorlar, muhataplarını bilmiyorlar. Onun için ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim’ denilirken, 1 yılda ne değişti?

“Şimdi ben sormak isterim; dünyanın çeşitli yerlerindeki camilerimiz bu kararla riskli bir duruma düşmüş müdür? On binlerce Müslüman’ın, gurbetçi kardeşlerimin huzur içinde ibadetlerini yaptığı bu camilerin başına bir şey gelir mi? O ülkelerin yöneticileri böyle adım atarsa ve ‘camilerle ilgili kararımıza yönelik ithamları, doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı sayarız’ derse ne olacak?”

Eğer Ayasofya’daki bu değişiklik; benim ülkeme, milletime hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa, milyonlarca işsizin derdine derman, üniversite mezunu milyonlarca gencime iş imkânı yaratacaksa ve dünyada ülkeme saygınlık ve muhabbet kazandıracaksa ben bu kararın sonuna kadar arkasındayım.”

(AÖ)

https://bianet.org/bianet/tarih/227342-imamoglu-benim-icin-ayasofya-1453-ten-beri-cami