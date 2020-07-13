Ermenistan’dan Türkiye’ye yanıt: İstikrarsızlığı provoke etmeye yönelik girişimlerini kınıyoruz

Çavuşoğlu, “Tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız” demişti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nın Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmanın ardından Azeri tarafına koşulsuz destek verdiklerini açıklamasının ardından, “Türkiye’nin istikrarsızlığı provoke etmeye yönelik girişimlerini kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri BakanlığI Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Türkiye, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir” açıklamasına Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye Dışişleri Bakanlığı 12 Temmuz’da, aslında Azerbaycan’ın sınırda güç kullanmasını haklı çıkararak, Bakü’ye yönelik koşulsuz desteklerini ifade ettikleri, ancak açıkça yalan ve yanıltıcı olan bilgi yaydıkları bir açıklama yayınladı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: “Türkiye’nin bu tarz provokatif tavrı ve Ermenistan’a yönelik mesnetsiz suçlamaları; AGİT Minsk Grubu üyesi gibi değil, Dağlık Karabağ krizine müdahil bir taraf gibi hareket ettiğini doğruluyor. Bu husus, Türkiye’nin uluslararası anlamda, öncelikle de AGİT kapsamında Karabağ krizine dahil edilmesini imkânsızın ötesine taşıyor. Türkiye’nin komşu bölgelerdeki krizlere müdahil olma çabası, halihazırda söz konusu bölgelerde güvenliğin baltalanmasına ve istikrarsızlığın yayılmasına yol açmıştır. Türkiye’nin bölgemizde istikrarsızlığı provoke etme girişimlerini kararlılıkla kınıyoruz.”

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

”Ermenistan haince bir saldırıda bulundu ve 4 tane kardeşimiz şehit oldu. Burada şunu görüyoruz Ermenistan özellikle yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermenistan yanaşmadı. Bugüne kadar Ermenistan hiçbir çözüme yanaşmadı. Ermenistan’ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız. Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı’nı arayacağım, değerlendirme yapacağız.”

T24