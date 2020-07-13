Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Azerbaycan’ın saldırılarıyla ilgili açıklama geldi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anna Naghdalyan resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın Ermenistan Başbakanı ve Savunma Bakanın koordinesiyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanının özel temsilcisiyle devamlı irtibat halinde olduğunu açıkladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı 12 Temmuz öğleden sonra Ermenistan’ın Tavuş idari bölgesine yönelik Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir şekilde kınadığını ifade etti. Bu saldırı sırasında Azerbaycan ordusu Ermeni mevzilerine sızmaya çalıştı ve top ateşi açtı.

Naghdalyan Ermeni tarafının orantılı adımlar sayesinde saldırının ve provokatif eylemlerinin önünü alındığını da belirtti.

Muhtemel tehlikeleri önlemek için AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarıyla da irtibatta olduklarını ifade eden Anna Naghdalyan son zamanlarda AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının provokatif eylemlerden ve savaş retoriğinden uzak durma, ateşkes rejimini koruma çağrılarına rağmen Azerbaycan’ın sık sık askeri güç kullanarak tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsünün sözlerine göre bu tehdit şartlarında gerçekleştirilen bütün provokatif adımların sorumluluğu Azerbaycan üzerine düşüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/13/Ermenistan-Dışişleri-Bakanlığı-Azerbaycan/187736