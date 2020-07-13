Ermenistan Dışişleri Bakanı, KGAÖ Genel Sekreteri’ni Azerbaycan’ın saldırıları hakkında bilgi verdi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, 12 Temmuz öğle saatlerinden beri Ermenistan’ın Tavuş idari bölgesine yönelik Azerbaycan’ın düzenlediği provokatif saldırıları hakkında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri (KGAÖ) Stanislav Zas ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anna Naghdalyan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “13 Temmuz’da Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Mnatsakanyan, KGAÖ Genel Sekreteri’ne 12 Temmuz’dan bu yana Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Tavuş bölgesi yönünde havan topunun da kullanımı ile yapılan ateşkes ihlalleri hakkında bilgi verdi.

Mnatsakanyan ayrıca Azerbaycan’ın gece saatlerinde ara verdiği saldırıların 13 Temmuz sabah saatlerinde yeniden başlattığı ve durumun daha da tırmanması halinde olabilecek neticeleri hakkında bilgilendirdi.

Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, bir KGAÖ üyesi ülkeye yönelik bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı” ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı üzere 12 Temmuz’da saat 12:30’da, bir UAZ aracında hareket eden Azerbaycan birlikleri Tavush bölgesi yönünde Ermenistan devlet sınırını ihlal etmeye çalıştı. Ermeni tarafından yapılan bir uyarıdan sonra Azerbaycan askerleri arabalarını bırakıp mevzilerine geri çekildiler. Bundan sonra Azerbaycan birlikleri bir kez daha Ermeni mevzilerini ele geçirmeye ve topçu ateşi açmaya çalıştı. Ancak Ermenıstan ordusundan karşılık alıp geri çekildi. Daha sonra zaman zaman topç atış ile ateşkes rejimi ihlal eden Azerbaycan tarafı gece saatlerinde ihlallerine ara verirken sabah saatlerinde yine farklı kalibreli silahlardan ateşkes rejimini ihlal etmeye başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan ordusundan 4 askerin hayatını kaybettiği, 5 askerin ise yaralandığı bildirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/13/Mnatsakanyan-KGAÖ-Azerbaycan/187782