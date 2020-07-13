Azerbaycan ordusu Ermeni köyunü topçu atışına tuttu

Azerbaycan silahlı kuvvetleri sınırdaki Ermeniastan’ın Tavuş sınır bölgesinde bulunan Çinari köyünü topçu atışına tuttu. Ermenistan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Shushan Stepanyan’ın yaptığı açıklamaya göre önce köyde 7 tane 82 milimetrelik top mermisi düştü. Saldırıda bir evin çatısı hasar gördü.

Daha sonra da Azerbaycan silahlı kuvvetleri 120 mm’lik bir havandan köye doğru 3 atış yaptılar. Mermilerden biri eve düştü, ikisi ise bahçede. Saldırıda insan kaybı veya yaralanma olmadı.

Hatırlanacağı üzere 12 Temmuz’da saat 12:30’da, bir UAZ aracında hareket eden Azerbaycan birlikleri Tavush bölgesi yönünde Ermenistan devlet sınırını ihlal etmeye çalıştı. Ermeni tarafından yapılan bir uyarıdan sonra Azerbaycan askerleri arabalarını bırakıp mevzilerine geri çekildiler. Bundan sonra Azerbaycan birlikleri bir kez daha Ermeni mevzilerini ele geçirmeye ve topçu ateşi açmaya çalıştı. Ancak Ermenıstan ordusundan karşılık alıp geri çekildi. Daha sonra zaman zaman topç atış ile ateşkes rejimi ihlal eden Azerbaycan tarafı gece saatlerinde ihlallerine ara verirken sabah saatlerinde yine farklı kalibreli silahlardan ateşkes rejimini ihlal etmeye başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan ordusundan 4 askerin hayatını kaybettiği, 5 askerin ise yaralandığı bildirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/13/Azerbaycan-Ermeni-atış/187864