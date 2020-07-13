Ayasofya müzesi ihalesini kazanan İsviçreli şirketin 7 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu ortaya çıktı

Müzeyken Ayasofya’nın işletme ihalesini kazanan İsviçreli şirketi SICPA’nın sözleşme gereği 7 yıl daha süresinin bulunduğunu bulunduğu ortaya çıktı.

Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre Ayasofya’ya yabancı turistlerin giriş ücreti geçtiğimiz aylarda yapılan zamla 100 TL’ye çıktı. Müzenin yıllık cirosunun bu zam sonrasında 400 milyon TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyordu. 2018 yılında Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki 54 müze ve ören yerinin 9 yıl boyunca işletmesi için yapılan ihaleyi 3.9 milyar dolarlık teklifle İsviçreli SICPA şirketi kazanmıştı. Daha sonra ilginç bir gelişme olmuş ve Erdoğan’ın eski danışmanı, işadamı Cüneyd Zapsu’nun şirketlerinde yöneticilik yapan Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu, SICPA’nın Türkiye’de kurduğu SICPA Turkey adlı şirketi satın almak için Rekabet Kurumu’na başvurmuştu.

Ekonomist Cem Başlevent, Twitter’da yaptığı değerlendirmede, devletin sözleşme süresinden önce kapanan Atatürk Havalimanı gibi Ayasofya’da da tazminat ödeyeceği yorumunda bulundu.

https://t24.com.tr/haber/ayasofya-muzesi-ihalesini-kazanan-isvicreli-sirketin-7-yil-daha-sozlesmesi-bulundugu-ortaya-cikti,890349