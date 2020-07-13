Ayasofya bahane hedef Cumhuriyet!

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Nevzat KUMDERELİ

Sevgili okuyucular, Ayasofya Barış Müzesi olmaktan çıkartıldı. Cami yapıldı. İyi oldu diyemiyorum. Çünkü şu anda ülkenin, Camiye mi gereksinimi vardı ki iyi oldu diyeyim!

Hamaset yapıp, yalandan yere iyi oldu, Müslümanların alnı secdeye değecek, küffarın kafasına bir darbe daha vurduk korosuna katılmak, onlara hak vermek içimden gelmiyor!



Yalan söyleyip de gece yastıkta kafamı bir sağa bir sola döndüreceğime, içimden geldiği gibi yazayım. Kim ne derse desin, kim nasıl düşünürse düşünsün!



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Bakalım şimdi Ayasofya isminin yerine ne ad verilecek? Öyle ya Ayasofya ismini Hristiyanlar vermişti. Ayasofya adındaki ‘’Aya’’ sözcüğü ‘’ Kutsal Azize’’ ‘’ Sofya’’ sözcüğü ise eski Yunancada ‘’ bilgelik’’ anlamına gelir. Dolaysıyla ‘’ Kutsal Bilgelik’’ veya ‘’ İlahi bilgelik’’ diyebiliriz.



Adını hallettikten sonra, ufacık bir sorun daha var. Hz. İsa’nın, Hz. Meryem’in ve diğer Hristiyan Aziz ve Azizelerin mozaiklerinin, resimlerinin kapatılması gerekir. Kendi kendime ‘İlahi Nevzat’’ diyorum, ‘’düşündüğün şeye bak…’’ evlerde nasıl yapıyorsak öyle olur perde merde örtüverilir(!) Dünya mirasının ayrıcalığımı var?



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Ayasofya Barış Müzesi adıyla, Unesco(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından dünya mirası olarak kabul edilmişti. Cumhuriyetin çok önemli bir kültür hazinesiydi. Bu hazinenin Camiye dönüştürülmesi Müslümanlığa hizmet değildir. İktidarın iyi niyetinden şüphe duyuyorum. Buradaki niyetin; bu bahaneyle Atatürk Cumhuriyetine bir çentik daha atmanın işgüzarlığıdır.



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Atatürk’ün aldığı kararın, attığı imzanın ortadan kaldırılmasını yaşıyoruz. Bakınız! Önceki dönem AKP Buca İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kırdağ, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda “Güneş doğuyor, taştan adam eriyor” diyecek kadar pervasızlaşmaları niyetlerinin bir göstergesidir.



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Evet, sevgili dostlar ‘’zurnanın zart’’ dediği yere gelinmiştir! Bu saatten sonra ‘’ bu zurnadan melodi çıkmaz!’’ Benim düşünceme göre yakın gelecekte yeni bir rejim denemesi yapılacak ve başarabilirlerse ‘’Laik Cumhuriyetin’’ yerine ‘’İslam Cumhuriyeti’’ ilan etme hamlesi ve ardından da diğer devrimlerin devrilmesi teşebbüslerine tanıklık edeceğiz gibi…

https://www.tarsusakdeniz.com/makale-ayasofya-bahane-hedef-cumhuriyet/1905