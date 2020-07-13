AK Parti’den Ermenistan’a tepki: Karşılıksız kalmayacak

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına tepki gösterdi, “Karşılıksız kalmayacak” dedi.

Ermenistan’ın, Azerbaycan’a yönelik saldırısına AK Parti’den tepki geldi.



Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun” dedi.



“Ermenistan’ın Azerbaycan’ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz” diyen Çelik, “Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanındayız” ifadelerini kullandı.

https://www.ntv.com.tr/turkiye/ak-partiden-ermenistana-tepki-karsiliksiz-kalmayacak,13ih29ax9Ey1mQgfQVMHsw