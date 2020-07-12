Papa Francis’ten Ayasofya kararı sonrası ilk yorum: Derin acı duyuyorum

Hristiyan dünyasının dini lideri Papa Francis, Türkiye’nin Ayasofya hakkındaki statü değişikliği kararından dolayı “derin bir acı” duyduğunu söyledi.

Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’na bakan penceresinden yaptığı kısa konuşmasında, dini lider öncelikle Katolik Kilisesi’nin pazar gününü Uluslararası Deniz Günü olarak kutladığını belirtti. “Deniz düşüncelerimizi biraz uzağa götürüyor, İstanbul’a” diyerek sözlerine devam eden Papa Francis, “Ayasofya’yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum” dedi.

Ayasofya kararına bir tepki de Dünya Kiliseler Birliği’nden

Hristiyanlığın farklı kollarını temsil eden 350 kilisenin oluşturduğu Dünya Kiliseler Birliği, Ayasofya’nın statüsünün değişmesi kararı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup gönderdi.

Karardan dolayı “acı ve dehşet” duyulduğunun altı çizilen mektupta, statü değişikliğinin farklı inançlardan kişiler arasındaki diyalog çabalarına “zarar verdiği” ileri sürüldü.

Geçen cuma Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti. İlk planda kısa kararını açıklayıp gerekçeli kararını sonraya bırakan mahkeme, nihai kararın Cumhurbaşkanlığı’nın takdirinde olduğunu duyurmuştu.

Kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın idaresinin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılması kararını imzaladı.

https://tr.euronews.com/2020/07/12/papa-francis-ten-ayasofya-karar-sonras-ilk-yorum-derin-ac-duyuyorum