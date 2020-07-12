Lazer ışık yüzleri kapatacak

Gizem KARAKIŞ

gkarakis@hurriyet.com.tr

Edinilen bilgiye göre namaz esnasında mozaik ve fresklerde kullanılması planlanan lazer ışıklar sadece yüz kısımlarını kapatacak. Örneğin bir figürün kanatlarının açık, yüz kısmının ise karartılması planlar arasında yer alıyor. Bunun için özel bir sistem üzerinde titiz bir çalışma yürütülüyor.

İNGİLİZCE BİLEN İMAM

Diyanet İşleri ve Kültür Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Ayasofya’ya İmam ve müezzinlerden oluşan 5 kişilik kadro atanacak. İngilizce bilen ve Türkiye’nin ses ve hitapta öne çıkan imamlarının bu karoda yer alacağı belirtiliyor. İmamların Ayasofya’da tıpkı Kültür Bakanlığı yetkilileri gibi turistlere bilgi verebilmesi de planlanıyor. İmam ve müezzinlerden oluşan 5 kişilik kadroda Sultanahmet Camisi’nde görev yapan imam ve müezzinlerin de yer alabileceği belirtiliyor. Müze olarak da faaliyet gösteren Konya Mevlana Türbesi ve Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi örnekleri üzerinde duruluyor.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/lazer-isik-yuzleri-kapatacak-41562730