Gazeteci Stelya: Ayasofya kararı Türkiye-Yunanistan geriliminde ateşe benzin döktü

Gazeteci Nikolaos Stelya, Ayasofya kararının Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilimi arttırdığına dikkat çekti.

ARTI GERÇEK – Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya’nın müze statüsünü iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesinin Yunanistan ve Kıbrıs’taki yankılarını gazeteci Nikolaos Stelya, Artı TV’de yayınlanan Haber Aktüel programında değerlendirdi.

Yunanistan başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Ayasofya kararını uluslararası camianın gündemine taşımak için hazırlık yaptığını dile getiren Stelya, gerilim ile diploması sınırlarının zorlandığını belirtti.

‘SERT MESAJLAR İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Kıbrıs’tan gelen mesajlarda Türkiye’nin “Modern insanlık kültürünün dışına taşmakla” suçlandığını söyleyen Stelya Yunanistan ve Kıbrıs’tan yükselen tepkileri şöyle aktardı:

“Ayasofya gerek Kıbrıs’ta gerekse de Yunanistan’da ana gündem maddesine dönüşmüş durumda. Türkiye Cumhuriyeti kendini Osmanlı’nın devamı sayarken, Yunanistan da kendine Bizans’ı temel referans olarak aldı. Günümüze kadar Bizans ile ilgili tüm etmenler Yunan milli kimliğinin ana unsurunu oluşturdu. Hal böyle olunca da Ayasofya gibi hassas ibr konunun gündeme gelmesi Yunanistan’ı hareketlendirdi. Başta cumhurbaşkanı, başbakan ve kabine üyeleri olmak üzere yetkililer bu karara sert mesajlar ile karşılık verdiler. Hatta Miçotakis, dün akşam saatleri itibariyle uluslararası camiada telefon trafiğine başlayacağını açıkladı. Önümüzdeki saatlerde Miçotakis Ayasofya konusunu başta AB olmak üzere, birçok uluslararası mecrada ana gündem maddesi yapma konusunda kararlı gözükmekte. Kıbrıs’ta da gerek hükümet gerek muhalefetten ve tabii ki Kıbrıs Ortodoks Kilisesi’nden sert mesajlar yayınlanmakta. Hatta diplomasi sınırlarını zorlayan açıklamalar da gelmekte. Bazı dini önderler Türkiye’nin bu adımı ile “Modern insanlık kültürünün dışına taştığını” söylüyor. Sert mesajlar ile karşı karşıya olduğumuzun altını çizmek gerekir. “

‘ATEŞE BENZİN DÖKTÜ’

Türkiye ile Yunanistan arasında Libya’daki savaş ve Doğu Akdeniz’de gaz arama çalışmaları konusunda yaşanan gerilimi de hatırlatan Stelya, yükselen tansiyonu “Ayasofya meselesi Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin çok çetin bir evreye girdiği noktada geldi. Libya’da devam eden bir savaş var ve Libya açıklarında Türkiye’nin doğalgaz arayacağı bilgiler söz konusu. Yunanistan bu bilgiler doğrultusunda alarm durumunda. Girit Adası açıklarında Türkiye’nin yapacağı herhangi bir faaliyete Atina’dan askeri de dahil olmak üzere çok düzlemli yanıtların verilebileceği tartışılmakta. Ayasofya konusu bu durumda ateşin üzerine benzin döktü. Hem kültürel hem de diplomasi boyutu ile Ayasofya meselesi gerilmiş olan Atina-Ankara hattını daha da gerdi” sözleriyle aktardı.

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