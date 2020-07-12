AnadoluJet İsrail uçuşlarına başlıyor

Türk Hava Yolları’nın düşük maliyetli yolcu taşımacılığı yapan alt markası AnadoluJet, 15 Temmuz’da Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan İsrail uçuşlarına başlıyor.

THY’nin düşük maliyetli markası AnadoluJet, Türk Hava Yolları’nın normal uçuşlarından % 10 daha ucuza bilet satıyor.

Türk Hava Yolları, Anadolu Jet’in Anadolu yakasında bulunan Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Tel Aviv Ben Gurion Havaalanına seferler düzenleyeceğini açıkladı.

Seferler haftada dört gün,Çarşamba Perşembe Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak.

2008 yılında kurulan Anadolu Jet, şimdiye kadar 100 milyondan fazla yolcu taşıdı. Havayolu 16 ülkede 28 uluslararası noktaya uçuyor. Uçaklarda sadece ekonomi sınıfı bulunuyor.

Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte, AnadoluJet de ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığı görüşmeler sonucunda uçuşlarında yeni hijyen kurallarını devreye koydu.

Söz konusu tedbirleri THY’nin internet sitesinden izlemek mümkün.

http://www.salom.com.tr/haber-115200-anadolujet_Israil_ucuslarina_basliyor.html