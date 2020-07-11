Yunanistan komünistleri, Türkiye’nin Ayasofya kararını kınadı

Yunanistan Komünist Partisi, Türkiye’nin Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararının ‘kışkırtıcı’ ve ‘aşağılayıcı’ olduğunu savundu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Türkiye’nin Ayasofya’nın statüsünü değiştirme kararına ilişkin açıklamada bulundu.

“Dünya mirası Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararı Erdoğan hükümeti tarafından onaylandı ve provokasyonu tırmandırma yönünde atılan yeni bir adımdır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu açıdan bu eylem, kararı laf üzerinde kınayanların göstermek istediği gibi sadece Ayasofya’nın niteliğine yönelik doğrudan bir hakaret değil, aynı zamanda ABD, NATO ve AB’nin bölgedeki tutum ve planlarıyla desteklenen Türkiye’deki iktidar sınıfının genel stratejisinin bir halkasıdır.”

Sputnik Türkiye