Yandaş Anapalı’dan tuhaf iddia: “Ayasofya’nın parasını ümmetin ‘halife’ dediği biri ödedi”

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 17:37

İktidara yakın TV kanallarında sık sık yorumcu olarak boy gösteren Ahmet Anapalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kast ederek “Avrupalılar tarafından son yüzyılın Selahaddin Eyyubi’si olarak bilinen, ümmetin ‘Halife’ dediği biri, Ayasofya için hazırlanan 14 bin metrekarelik halının parasını kendi cebinden verdi” iddiasında bulundu.

Anapalı, 8 Haziran tarihinde “Kesin bir bilgiyi paylaşayım sözüm senettir. Ayasofya Camii için bugün halı siparişi verildi” notunu paylaşmıştı. Ayasofya’nın cami olarak kullanılacağı kararın üzerine önceki gönderisini alıntılayarak, “Bir kesin bilgi daha vereyim mi; Ayasofya Camii için hazrlanan 14 bin metrekarelik halının parasını devlet vermedi. Tüm dünyanın tanıdığı, Avrupalılar tarafından son yüzyılın Selahaddin Eyyubi’si olarak bilinen, ümmetin ‘Halife’ dediği biri verdi” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK’E HAKARET EDİP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Ahmet Anapalı, geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için “Harekat ordusunda zurnanın son deliğiydi, gel gel git git yapan, bana su getir, sırtımı kaşı, bacağıma makyaj yap, masaj yap emirlerini uygulayan emir subayıydı” demişti. Anapalı bu sözlerin sosyal medyada yayılmasının ardından söylediği sözler yüzünden özür dilemişti.

Cumhuriyet Gazetesi