Türkiye farklı inançlara sağlanan ibadet yeri sayısında Batı’nın 5 kat önünde

Kaynak: AA

Türkiye’de 180 bin 854 Hristiyan ve yaklaşık 20 bin Yahudi için 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor. Buna göre, Türkiye’de her 461 gayrimüslim için 1 ibadethane var. Avrupa ve ABD’de ise yaklaşık 2 bin Müslümana bir cami düşüyor.

Batı’da Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesi bazı tepkilere neden olsa da tablo, farklı dini inançlar için sağlanan ibadet yerleri konusunda Türkiye’nin çok önde yer aldığını gösteriyor.

2011’de, Cemaat Vakıflarının el konulan mallarının iadesi, iadesi yapılamayan mallar içinse tazminat ödenmesine imkan sağlayan Türkiye, dini mekanların korunması, gerek duyulması halinde de restorasyonunu sağlıyor.

Van Gölü sahilinde bulunan Akdamar Adası’nda Ermenilere ait Akdamar Kilisesi, 2015’te Edirne Büyük Sinagogu, 2017’de İstanbul’daki Bulgar Kilisesi Sveti Stefan’daki gibi restorasyonlar Türkiye’nin farklı inanç gruplarının değerlerine verdiği önemi gösteriyor.

Türkiye’de 180 bin 854 Hristiyan ve yaklaşık 20 bin Yahudi yaşıyor. Gayrimüslimlerin nüfusun yaklaşık yüzde 0,4’ünü oluşturduğu Türkiye’de aralarında yüzlerce yıllık kilise ve havraların da olduğu 435 ibadethane bulunuyor. Bu da 180 bin 854 Hristiyan ve yaklaşık 20 bin Yahudi için her 461 kişiye 1 ibadethane düştüğünü gösteriyor.

Avrupa ve ABD’de ise durum çok farklı

İngiltere Ulusal istatistik Kurumunun 2018 verilerine göre, ülkede 3 milyon 372 bin 966 Müslüman yaşıyor. Bu da Müslümanların 65 milyon 288 bin nüfuslu ülkenin yüzde 5,1’ini oluşturduğu anlamına geliyor.

Camilerle ilgili araştırma yapan MuslimsInBritain.org’un 2017 tarihli raporuna göre ise ülkede 1975 cami bulunuyor. Bu da her 1707 Müslüman için bir cami bulunduğunu gösteriyor.

Ancak bunlardan sadece 10’u 4 binden fazla Müslümanı ağırlayabiliyor. Kapasitesi 1000 ila 4 bin civarında olan cami sayısı ise 181 olarak kayıtlarda yer alıyor. Geri kalanların büyük bölümünü ise 50 ila 500 kişi kapasiteli camiler oluşturuyor.

Almanya

Almanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülkede 5 milyon Müslüman yaşıyor. Müslümanların 83,2 milyon nüfusun yüzde 5,7’sini oluşturduğu Almanya’da, 1500’den fazlası Türklere ait 2 bin 350 cami bulunuyor. Ülkede ortalama 2 bin 200 Müslüman için bir cami yer alıyor.

Fransa

66,9 milyon nüfusa sahip Fransa’da yaklaşık 6 milyon Müslüman yaşıyor. Müslümanların nüfusun yüzde 8,9’unu oluşturduğu ülkede toplam cami sayısının yaklaşık 2 bin 500 olduğu tahmin ediliyor. Dolaysıyla cami başına düşen Müslüman sayısının yaklaşık 2 bin 400 olduğu değerlendiriliyor.

Hollanda

Hollanda İstatistik Bürosunun 2018 verilerine göre, ülkede 864 bin 108 Müslüman yaşıyor. Müslümanların 17 milyon 282 binlik nüfusun yüzde 5’ini oluşturduğu ülkede yaklaşık 500 cami olduğu biliniyor. Bu da her 1728 Müslüman için bir cami bulunduğunu gösteriyor.

ABD

Pew Research Center’ın en son 2018’de yaptığı araştırmaya göre, ABD’de yaklaşık 3,45 milyon Müslüman yaşıyor. Nüfusu 330 milyona yaklaşan ABD’de Müslümanlar toplam nüfusun yüzde 1,1’ini oluşturuyor.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, Kuzey Amerika İslam Toplumu ve Amerika İslam Toplumu gibi ülkedeki en büyük Müslüman kuruluşların raporlarına göre, ABD’de yaklaşık 2 bin 200 cami bulunuyor. Dolayısıyla ülkede yaklaşık her 1600 Müslüman için bir cami bulunduğu değerlendiriliyor.

Bu camiilerin büyük bir çoğunluğu New York ve California gibi eyaletlerdeki metropoller etrafında yer alıyor. Kırsal alanlarda yaşayan Müslümanların camilere erişiminin ise daha kısıtlı olduğu biliniyor.

Rusya

Yaklaşık 146 milyonluk Rusya Federasyonu’nda ise yaklaşık 23 milyon civarında Müslüman yaşadığı tahmin ediliyor. Bu da Rusya nüfusunun yüzde 15’ine tekabül ediyor.

Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin’in açıklamasına göre, ülkede 8 bin civarında cami bulunuyor. Buna göre, Rusya’da 2 bin 875 Müslümana 1 cami düşüyor.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/turkiye-farkli-inanclara-saglanan-ibadet-yeri-sayisinda-batinin-5-kat-onunde-500783.html