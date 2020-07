Trump’ın rakibi Biden’dan Ayasofya çağrısı: Erdoğan kararından geri dönsün

ABD’de 4 ay sonra düzenlenecek başkanlık seçimlerinin Demokrat Partili adayı Biden, Erdoğan’a ‘Ayasofya kararından geri dönmesi, müze statüsünü koruması ve herkesin eşit erişimini garanti etmesi’ çağrısı yaptı.

Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline bir tepki de ABD’de 4 ay sonra düzenlenecek başkanlık seçimlerinin Demokrat Partili adayı Joe Biden’dan geldi.

Barack Obama döneminin Başkan Yardımcısı olan Biden, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kararından vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Biden calls on Erdogan to reverse decision to turn Hagia Sophia into a mosque https://t.co/od8FOQRyl2 pic.twitter.com/nLrzFjF3r1 — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) July 11, 2020

Yazılı açıklama yayımlayan Biden, ‘mimari harika ve pek çok inançtan insan için çok değerli bir kutsal mekan olan Ayasofya’nın son 85 yıldır müze olması sayesinde tüm dünyadan insanların ziyaret etme, hayranlık besleme ve dua etme imkanı bulduğunu’ dile getirdi.

‘Ayasofya’nın 1985’te UNESCO Dünya Mirası statüsü kazandığını’ belirten Biden, ‘Türk hükümetinin burayı camiye dönüştürme kararını derin esefle karşıladığını’ vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Demokrat Partili rakibi, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın kararından geri dönmesini, bu değerli mekanı halihazırdaki müze statüsünde tutmasını ve herkesin eşit erişimini garanti etmesini talep ediyorum” dedi.

Sputnik Türkiye