Muharrem İnce: Davet gelirse Ayasofya’da namaza giderim

CHP’li Muharrem İnce, canlı yayında Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, bir soru üzerine “davet olursa” Ayasofya’daki ilk namaza gidebileceğini söyledi.

Halk TV’de yayınlanan ‘Taksim Meydanı’ programında, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi konuşuldu. Programa konuk olan gazetecilerden Özlem Gürses “Muharrem İnce 24 Temmuz’da ilk namaz sırasında Ayasofya’da olabilir” açıklamasını yaptı.

Özlem Gürses’in açıklaması üzerine bir diğer konuk gazeteci İsmail Saymaz, canlı yayın sırasında Muharrem İnce’yi aradı.

Muharrem İnce’nin İsmail Saymaz üzerinden Ayasofya konusunda yaptığı açıklamalar şöyle:

“Ayasofya’nın tapusu bize aittir, orası bizim mülkümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti’nindir! Yunanistan, Rusya, ABD Dışişleri Bakanlığı buna karar veremez. Biz ister cami, ister kilise yaparız bunun sorumluluğu bize aittir. Biz karar veririz. Ülkemizi yönetenler ve mahkemelerimiz buna karar vermişse biz uyarız.”

İsmail Saymaz’ın “Peki Ayasofya’ya namaza gidecek misiniz?” sorusuna Muharrem İnce şu yanıtı verdi:

“O gün protokol olmaz ama, özel birgün olduğu için belki davet gerekebilir. Davet olursa icabet ederim.”

”AYASOFYA EGEMENLİK HAKKIMIZ”

Muharrem İnce, canlı yayın sonrası Twitter hesabından ise şu mesajları paylaştı:

“Ayasofya Türkiye sınırları içindedir ve ibadete açılması kararı Türkiye’nin egemenlik hakkıdır. Buna Rusya, ABD, Yunanistan veya başka bir ülke, kuruluş karar veremez.”

“4 yıl 10 ay 23 gün işgal altında kalan İstanbul’u ve dolayısıyla Ayasofya’yı ‘geldikleri gibi giderler’ diyen ve geldikleri gibi gitmeye mecbur bırakan, işgalden kurtaran Milli Mücadelemizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’e dua etmek ise boynumuzun borcudur.”

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/muharrem-ince-davet-gelirse-ayasofyada-namaza-gidebilirim-5924461/