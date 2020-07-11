İran’dan skandal Ayasofya yorumu

Türkiye’nin Ayasofya kararı Hristiyan Avrupa, ABD ve Rusya tarafından eleştirilirken, İran da boş durmadı. Etemad isimli gazetede konuyla ilgili bir analizde Türkiye’nin Osmanlı politikası izlediği iddia edildi.

İran’da yayımlanan Etemad adlı gazetede Türkiye’nin Ayasofya Müzesi’ni Ayasofya Camii yapma kararı Hristiyan Batı’da olduğu gibi tepkiyle karşılandı.

Konuyla ilgili gazetede yer alan bir analizde Türkiye’ye saldırdılar.

Gazetede yer alan analizin bir kısmı şöyle:

Ayasofya Müzesi’ni camiye dönüştürme emri, sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve ABD’de de tartışmalı bir konu haline geldi.

Bu karar neden şimdi uygulanacak? Ayasofya’nın bir müzeden camiye dönüşümü üzerine politik-yasal tartışmalar son yıllarda giderek daha fazla İslamcı akımın güçlenmesiyle gerçekleşti.

Recep Tayyip Erdoğan‘ın Türkiye’deki ve özellikle İstanbul’daki muhafazakar-İslamcı sosyal üs ile ilişkiyi yeniden kurma veya güçlendirmeyi çabalıyor. Yerel seçimleri İstanbul’da muhalefet kazanmıştı.

Osmanlılaşma politikası izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Ayasofya Müzesi’ni camiye dönüştürmeyi vaat etmişti. Muhafazakâr destekçilerini, koronavirüs patlamasının neden olduğu ekonomik gerilemenin zirvesinde mutlu tutmakta kararlı.

Muhafazakar İslamcı-AKP teknokratlarının 2003 yılından bu yana, çalkantılı Türk ekonomisini örgütleyerek çok sayıda gelenekselciyi değil, Türkiye’nin çoğulcu toplumunun birçok modern vatandaşını da arkasına almıştı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/irandan-skandal-ayasofya-yorumu-1328816.html