HDP: Ayasofya tarihe aittir, politik olarak kullanılamaz

Ayasofya’nın cami statüsüne alınarak ibadede açılmasına ilişkin açıklama yapan HDP, “Ayasofya, tarihe aittir ve politik oyun alanı olarak kullanılamaz” dedi ve kararın iptal edilmesi gerektiğini belirtti HDP Eğitim Politikaları, Spor, Kültür ve Sanat Komisyonu Sözcüsü Sevtap Akdağ Karahalı, Ayasofya’nın müzeden cami statüsüne alınmasına ilişkin açıklama yaptı. İç ve dış politika sıkışan AKP ve MHP blokunun, çıkış yolu olarak bir kez daha tarihi, kültürel varlıklar üzerinde politik oyun yolunu seçtiği ifade edilen açıklamada, “Seçim dönemlerinde ‘Ayasofya cami olsun’ ajitasyonuyla mütedeyyin kesimleri etkilemeye çalışırken bir yandan da işsizlik ve yoksulluk gerçeğinin üstünü örtmeye çalışan iktidar, Danıştay’dan karar çıkartarak uluslararası hukuku ve insanlık kültürü teamüllerini zorlamayı denemiştir. Danıştay iktidarın direktifleri ve siyasal beklentileri doğrultusunda karar vererek bu politik oyuna taraf olmuştur. Bu karar açıkça siyasal bir karardır” diye belirtildi. ‘Siyasi oyun alanı yapılamaz’ İnsanlık tarihi ve kültürü, yalnızca Türkiye’de değil, hiçbir ülkede siyasal iktidarların keyfi tasarruflarına bağlı olmadığı vurgulanan açıklamada, “Hiçbir devletin bu ortak miras üzerinde mülkiyet ve tasarruf hakkı bulunmamaktadır. Geçmişten geleceğe birer köprü olan bu eserler, maddi rant, oy ya da ‘güvenlik’ gibi gerekçelerle siyasal iktidarların oyun alanı yapılamaz. Bu ilke, insanlık kültürünün muazzam yapıtlarından biri olan ve baraj uğruna mahvedilen Hasankeyf için geçerli olduğu kadar Ayasofya için de geçerlidir” diye kaydedildi. 15 yüzyıllık insanlık mirası olan Ayasofya, Hıristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal bir mabet haline geldiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu durum, bir devlet kararnamesiye değiştirilip, tek bir din adına tekelleştirilemez. Ayasofya kararı, iktidarın politik oyunundan, kültürel miras konusundaki hoyratlığından başka bir anlam taşımamaktadır” denildi. HDP açısından Ayasofya, insanlığın kültür mirasının bir parçası olarak görüldüğü vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Alınan karar, tarihsel ve kültürel açıdan yanlıştır, dinsel ve milliyetçi yargılarla alınmıştır. Böylece Danıştay, bir insanlık mirasını AKP iktidarının insafına terk etmiş, kendisini AKP seçim propagandası mekanizmasının bir parçası haline getirmiştir. Yapılması gereken, bu kararın derhal iptali ve Ayasofya için devlet-dışı, yeni bir kurumlaşmanın yaratılmasıdır. Eserin bakım ve korunmasının politik iktidarlardan idari ve ekonomik açıdan tamamen bağımsız bir bilim insanları ekibi tarafından tam yetkiyle yürütülmesi ve UNESCO tarafından denetlenmesi bu aşamada en uygun formüldür. Böylece Ayasofya, her inançtan insanın özgürce gelip görebildiği ve saygı göstereceği bir kültürel yapıt olarak kalabilir. Temel ilke, bu eserlerin tümünün Türkiye’de ve dünyada politik istismardan korunması olmalıdır. Bu, sadece Ayasofya için değil Türkiye ve dünyadaki bütün tarihsel yapıtlar için geçerlidir. İktidar küçük seçim oyunlarını bir tarafa bırakıp bu hoyratlıktan derhal vazgeçmelidir. Ayasofya, tarihe aittir ve politik oyun alanı olarak kullanılamaz.” ANKARA Yeni Yaşam Gazetesi