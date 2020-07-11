“Ayasofya kilise olsun” diyen Elif Şafak’tan yeni paylaşım!

Elif Şafak, Ayasofya’nın ibadete açılmasını “yanlış” ve “siyasi çıkarlar” için alınan bir karar olarak değerlendirdi. Şafak, daha önce yaptığı bir açıklamada, Ayasofya’nın haftanın belirli günlerinde kilise olarak ibadete açılabileceğini belirtmişti.

BANU FIRINCILAR

Danıştay, 1934 yılında Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını dün iptal etti. Böylece Ayasofya tekrar cami statüsünü kazanarak ibadete açıldı.

Ayasofya’nın yeniden cami statüsüne kavuşmasından rahatsız olan kişiler de oldu.

Söz konusu kişilerden birisi de Elif Şafak…

Elif Şafak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya’nın ibadete açılmasını “yanlış” ve “siyasi çıkarlar” için alınan bir karar olarak değerlendirdi.

Şafak, bu kararın “insanlık mirasına, bu toprakların tarihine ve diğer kültürlere saygısızlık” olduğunu kaydederek, Ayasofya’nın müze statüsünün devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Daha önce “Kilise olsun” demişti

Elif Şafak, daha önce katıldığı bir programda, zaman zaman dile getirilen “Ayasofya cami olsun” şeklindeki talebi değerlendirmişti.

Şafak, insanların kendi taleplerini dile getirirken tarihe dikkat etmediklerini, ülkelerin süreklilik duygusu içerinde oldukları zaman ilerleyebildiklerini, Türkiye’de ise hep kesitler ve kopuşlar olduğunu kaydetmişti.

Ayasofya’nın hem kilise hem cami hem de müze olabileceği şekilde yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini aktaran Şafak, bu düzenlemenin şahane olacağını ve tüm dünyada konuşulacağını söylemişti.

Şafak, Ayasofya’nın haftanın belirli günlerinde cami, belirli günlerinde ise kilise olarak ibadete açılabileceğini, bazı günlerde de müze olarak ziyaretçilere açılabileceğini belirtmişti.

https://www.habernediyor.com/magazin/ayasofya-kilise-olsun-diyen-elif-safak-tan-yeni-paylasim-h42145.html