AK Parti Gençlik Kolları’ndan, ‘Ayasofya’ için şükür duası

Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasının ardından AK Parti Gençlik Kolları şükür duası etti: Önceleri ancak bilet alarak girebildiğimiz, ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camii’ne artık abdest alarak gireceğiz.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla sabah namazının ardından şükür duası programı düzenledi.

İstanbul Fatih Camisi’nde sabah namazına katılan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, beraberindeki gençlerle şükür duası ederek, Fatih türbesine ziyarette bulundu.

Büyükgümüş, Türkiye’nin 81 ilinde AK Parti Gençlik Kolları’nın büyük bir coşkuyla, neşeyle sabah namazına katıldığını belirterek, namazın ardından şükür duası ettiklerini söyledi.

‘100 yıla yakın bir süredir milletimizin içinde buruk bir acı’

Fatih Camisi’nde, Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin türbesinin önünde buluştuklarını aktaran Ahmet Büyükgümüş, “Biz de burada şükür dualarımızda bulunduk. Hakikaten 100 yıla yakın bir süredir milletimizin içinde buruk bir acı, kalbini sıkıştıran bir durumdu Ayasofya’nın müze olarak vatandaşlarımızla buluşması. Dün alınan kararla hem Danıştay ilgili dairesinin hem de buna istinaden Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu kararname ile Ayasofya yeniden asıl statüsüne, cami statüsüne geri dönmüş oldu. İnşallah 24 Temmuz’da Ayasofya ibadete açılacak ve biz tarihimizin önemli anlarından birini daha geride bırakacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız dün büyük, muhteşem bir konuşma gerçekleştirdi. Tafsilatıyla meseleye tüm açılardan beyanlarda bulundu. Bizim açımızdan Ayasofya’nın ne denli bir egemenlik meselesi olduğu, fethin İstanbul’daki en önemli sembolü olduğunu vurguladı. Ve bundan sonra da tüm insanlık için Ayasofya’nın abidevi bir mimari eser olarak ama aynı zamanda cami fonksiyonuyla hizmet edeceğini vurguladı. Zira süreç boyunca ‘işte olmazdı, öyleydi, böyleydi’ kamuoyu çok açıklama gördü. Ama hem dünyada olup bitenler açısından, hem Türkiye’de olup bitenler açısından dün meseleye son nokta koyulmuş oldu.” diye konuştu.

Büyükgümüş, bundan sonra özellikle gençlere, her vaktinde Ayasofya’yı gereğince şenlendirebilmenin düştüğünü dile getirerek, orada ümmetin atan kalbini hissedebilmenin 24 Temmuz’dan itibaren mümkün olacağını aktardı.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının Mescid-i Aksa için bir işaret fişeği olduğunu vurgulayan Ahmet Büyükgümüş, “İnşallah 24 Temmuz’dan sonra Ayasofya’nın kapılarını ibadete açmasıyla birlikte, o caminin kubbelerinden yükselecek olan tüm manayla birlikte, hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak. Bizler başka bir anlamı, bizler başka bir manayı kuşanacağız ve inşallah geleceğe çok daha güçlü bir şekilde emin adımlarla hazırlanacağız.” ifadesini kullandı.

‘Artık abdest alarak gireceğiz’

AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, Ankara’da ise Hacı Bayram Camisi’nde bir araya geldi.

Cami çıkışında açıklama yapan AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, Danıştayın Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vakur duruşu sayesinde Ayasofya Camii’nin 86 yıllık esaretten kurtulduğunu söyledi.

Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesine uygun bir şekilde yeniden cami olarak ibadete açılacak olmasının müjdesini almanın sevincini yaşadıklarını belirten Yıldız, “Önceleri ancak bilet alarak girebildiğimiz, ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camii’ne artık abdest alarak gireceğiz.” dedi.

Söz konusu kararın Türkiye Cumhuriyeti devletinin yargı ve yürütme erklerinin dahilinde aldığı bir karar olduğunu ve en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Burak Yıldız, şunları kaydetti:

”Bu karara karşı bir duruş sergilemek, Türkiye’nin egemenlik haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve düşünceleri, istek ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Haklarını kullanmaktan ve zalime haddini bildirmekten çekinmeyen, her hal ve şart altında daima hazır, tam bağımsız ve büyük Türkiye yolunda Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bu yolda yürümekten dolayı Allah’a binlerce kez şükrediyoruz.”

Açıklamanın ardından gençlik kolları üyeleri tekbir getirerek, ‘Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı’ sloganları attı.

Sputnik Türkiye