Yunan partisi temsilcisi: Kemal Atatürk’ün Selanik’teki evi Pontus Rum Soykırımı Müzesi’ne dönüştürülsün – Ermenistan Kamu Radyosu

Yunanistan Parlamentosu’nda milletvekilleri bulunan bir parti üyelerinden Tanasis Milonas: “İstanbul’daki Ayasofya ile ilgili durum, Yunanistan ve Türkiye ikili ilişkileri gündeminde yer alan bir konudur ve Atina’nın buna sert bir yanıt vermesi gerekir” şeklinde konuştu.

Parti temsilcisinin yaptığı açıklamaya göre bu konuda partisi şu teklifte bulunuyor: Kemal Atatürk’ün Selanik’teki evi Pontus Rum Soykırımı Müzesi’ne dönüştürülsün.

Hatırlanacağı üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre kendisi, Ayasofya Müzesi’nin statüsünü değiştirebilmek için Danıştay’ın kararını bekliyor.

2 Temmuz’da Danıştay Ayasofya Katedrali’nin müze statüsünü değiştirme konusunu görüşmüştü. Danıştay tarafından alınan karar uyarınca katedralin statüsünü değiştirmek için Türkiye Devlet Başkanının talimatı yeterli olur. Danıştay’ın nihai kararının 15 gün içinde açıklanması beklenir.

Hatırlanacağı gibi başlıca olarak kiliselerde korunan kayıtlara göre en az 350 bin Pontuslu Rum Türk askerleri ve Kürt çeteleri tarafından katledildi. Yabancı misyonerlere göre ise öldürülmüş Rumların sayısı 500 bine kadardı.

Bafra, Samsun, Giresun ve Trabzon gibi Rum bölgelerinde kitlesel katliamlar ve sürgünler gerçekleştirildi. Sonucunda bu bölgelerde yaşayan Rum ahalisi tamamıyla yokedildi. Pontus’ta Rum köy ve kasabaları Rum halkından temizlendi.

Osmanlı yöneticilerinin, Türkiye’de yaşayan Rum, Keldani, Asuri-Süryani ve Ermeni halklarını imha etme planı, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başlarken hayata geçirilmeye başlayarak 1923’e kadar devam etti.

Ermenistan Kamu Radyosu