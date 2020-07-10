UNESCO: Ayasofya’nın statü değişikliği bize önceden bildirilmeli

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Ayasofya müzesinin statüsüyle ilgili yapılacak herhangi bir değişiklikle ilgili önceden kendilerine bilgi verilmesi ve yapılması planlanan değişikliğin UNESCO tarafından incelenmeye gerek duyulabileceğini açıkladı.

Reuters’a konuşan bir UNESCO yetkilisi Ayasofya’nın dünya mirası listesinde bulunduğunu ve bunun da bazı taahhütler ve yasal yükümlülüklere tabi olduğunu söyledi.

Bir devletin topraklarında bulunan evrensel değere sahip bir yapı için değişiklik yapmamayı garanti altına alması gerektiğinin altını çizen UNESCO, her değişikliğin önceden bildirilmesi ve Dünya Miras Komitesi tarafından incelenmesi gerektiğini açıkladı.

Bu konudaki endişelerin çok sayıda mektupla Türkiye’ye iletildiğinin de altını çizen UNESCO, “Söz konusu yerin evrensel değerine zarar verebilecek bir karar almadan önce Türk yetkilileri diyalog kurmaya çağırıyoruz” denildi.

2 Temmuz’da Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava kapsamında duruşma yapıldı. Cumhurbaşkanlığı avukatı Selami Karaman, bu kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, iptalini istedi.

Ayasofya’nın statüsünün değişmesi konusu başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Yunanistan, Fransa, Rusya ve birçok dini lider tarafından endişe konusu olarak dile getirilmişti.

Euronews