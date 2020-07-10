SON DAKİKA AÇIKLANDI – Ayasofya cami oldu mu, ne zaman ibadete açılacak? Danıştay’dan tarihi Ayasofya kararı! Yıllar sonra…

Tüm Türkiye‘de merakla beklenen Ayasofya kararı son dakika olarak açıklandı. Neredeyse haftalardır gündemden düşmeyen tarihi yapının yeniden camiye çevrileceği fikri birçok farklı görüş ortaya atılmasına neden olurken sabah saatlerinden itibaren milyonlar Danıştay’dan gelecek karara kilitlenmişti. Peki, Danıştay’dan gelen Ayasofya kararı ne oldu? Ayasofya cami oldu mu, ibadete ne zaman açılacak? İşte gelen son dakika açıklamasının detayları…

Son dakika gelişmeleri… Ayasofya kararı için beklenen açıklama biraz önce Danıştay’dan geldi. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi ile beraber camiye çevrilen bu tarihi yapı ardından 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı sonrası müzeye çevrilen İstanbul’un simgesi tarihi yapının müze olarak faaliyet göstermesi ile ilgili kararın iptal edildiği açıklandı. Peki, Ayasofya kararı son durum ne? Ayasofya cami oldu mu, ibadete ne zaman açılacak? İşte son dakika Danıştay açıklaması!

MİLYONLARIN GÖZÜ BU HABERDEYDİ! AYASOFYA CAMİ OLDU MU? İŞTE DANIŞTAY KARARI

Uzunca bir süredir Türkiye‘nin gündem maddesi haline gelen Ayasofya kararı bugün belli oldu. Tarihi yapının müze faaliyetinden yeniden camiye çevrilmesi davasının sonucunda Danıştay kararı verdi. 1934 yılından bu yana müzeleştirilen yapının bu kararı kaldırıldı…

AYASOFYA CAMİ OLDU MU, İBADETE AÇILACAK MI?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya‘nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.Davayı duruşmalı inceleyen Daire, 2 Temmuz’daki duruşmada tarafları dinledi. Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını verdi.

Daire, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

AYASOFYA İLE İLGİLİ YARGISAL SÜREÇ

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005’te Danıştay’a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005’te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008’de ise Ayasofya Camisi’nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016’da tekrar Danıştaya dava açmıştı.

Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018’de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya’nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, “incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik” nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.

İŞTE TARİHİ KARAR!

Kararın sonuç bölümünde şunların kaydedilmesi dikkat çekti: “Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı, yukarıda yer verilen mevzuat, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve AİHM kararları kapsamında değerlendirildiğinde; Ayasofya‘nın, statüsü muhafaza edilerek hukuk düzenimizle güvence altına alınan, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı’nın mülkiyetinde olduğu,

Ayasofya’nın, vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, bedelsiz olarak kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz niteliği taşıdığı, tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğu,

Vakıf senedinin, hukuk kuralı etki, değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, bu hususun tüm gerçek ve tüzel kişilerle birlikte davalı idare için de bağlayıcı olduğu,

Devletin, vakıf varlığının, vakfedenin iradesine uygun olarak kullanılmasını sağlama yönünde pozitif yükümlülüğü, vakıf mal ve hakları ile ilgili olarak vakfedenin iradesini ortadan kaldıracak şekilde müdahalede bulunmama yönünde de negatif yükümlülüğünün bulunduğu, kuşkusuzdur.

Bu durumda, Türk hukuk sisteminde kadimden beri korunarak yaşatılan Vakfa ait taşınmaz ve hakların vakfiyesi doğrultusunda istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, bu hususlar dikkate alınmaksızın Ayasofya’nın cami olarak kullanımının sonlandırılarak müzeye çevrilmesi yönünde tesis edilen dava konusu Bakanlar Kurulu Kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.”

Danıştay’ın tarihi Ayasofya Camii kararının ardından…

BAŞKAN ERDOĞAN MİLLETE SESLENECEK!

Danıştay 10. Dairesi Ayasofya Camii’nin müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Başkan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda Danıştay’ın vereceği kararı beklediklerinin altını çizmişti. Danıştay kararını verdi. Ayasofya’nın camiiye dönüştürülmesinin önünde hukuki engel kalmadı. Gözler şimdi Başkan Erdoğan’da. Başkan Erdoğan’ın bugün saat 20.53’te millete sesleneceği öğrenildi. Başkan Erdoğan’ın yapacağı konuşma merakla bekleniyor…

https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/07/10/son-dakika-gelismesi-ayasofya-cami-oldu-mu-ne-zaman-ibadete-acilacak-danistayin-ayasofya-karari-ne-oldu-son-durum-ne?paging=5