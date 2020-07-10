Ruhban Okulu Kültür Müzesi Olacak

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Fransız işgal yıllarında ruhban okulu olarak inşa edilen, daha sonra uzun yıllar ilkokul olarak kullanılan tarihi Fransız yapısı, kültür müzesine dönüştürülecek.

Kırıkhan Belediyesi tarafından Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında “Sarı Okulun Kültür-Sanat Merkezine Dönüştürülmesine Yönelik Danışmanlık” adlı proje çalışmalarının sonuna gelindi.

Proje alanında bugün Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Hatay DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız inceleme yaptı.

Proje çalışmaları kapsamında Fransız işgal yıllarında ruhban okulu olarak inşa edilen, daha sonra uzun yıllar ilkokul olarak kullanılan tarihi Fransız yapısının kültür müzesi olarak hizmet vermesi için çalışma başlatan Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Sarı okul Hatay’ın kültür envanterinin en önemli varlıklardan bit tanesidir. Bize geçmişten kalan önemli bir hatıra kültür bakanlığı olarak buranın restorasyonunu ve Kırıkhan ilçemize bir kültür varlığı olarak kazandırılması konusunda bir çalışmamız var. Bu konu ile İl Kültür Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber projeyi takip ediyoruz. Burası geçmişte Ermeni Sıbyan Mektebi olarak bir Ermeni ortaokulu olarak kurulmuş ama geçmişte burası ilkokul ve ortaokul olarak hizmet verdi. Hatay’ın en önemli binalarından bir tanesi burası. Hem taş yapısı itibarı ile hem de içerisindeki süslemeleri itibari ile hem de büyük bir kültür hizmeti görmesi bakımından biz burası Kırıkhan’a bir kültür evi, bir yaşayan müze. Burada insanların gelip eğitim aldığı kurs gördüğü bir yaşayan mekan haline getirmek için çalışmamız var” dedi.

Kaynak : İHA

http://beyazgazete.com/haber/2020/7/10/ruhban-okulu-kultur-muzesi-olacak-5641641.html