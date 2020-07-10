Modern dünyada Ermeni Meselesi yine güncel olmaya başladı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan 8 Temmuz 2020 tarihinde edinilen bilgiye göre Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Avet Adonts, İsviçre Dışişleri Bakan Yardımcısı Krystyna Marty Lang ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili konular değerlendirildi.

Ermenistan ve İsviçre dışişleri bakanlarının bu görüşmesi, sadece Ermenistan ile İsviçre arasındaki ilişkiler değil, aynı zamanda Ermenistan-Türkiye arasındaki ilişkiler bakımından da ilginç olabilir zira İsviçre, daha futbol diplomasisi döneminden beri Ermenistan-Türkiye ilişkileri konusunda arabuluculuk yapmıştır. İşte bu sebepten dolayı da bu görüşme, şuan dünyada yaşanan olaylar açısından da ilginçtir. Çünkü halen Ermeni Meselesi, dünya gündeminin yeni bir boyutunda yer almaya başladı.

Türkiye buna cidden hazırlanıyor. Erdoğan’ın, Ermeni Sorunu’na direnmek için yeni bir özerk yapı oluşturma isteği de bunu ıspatlıyor. Yani Ankara, artık özel bir çaba gerekeceğinin farkındadır. Beyaz Saray Sözcüsü tarafından kullanılan Ermeni Soykırımı deyimi de bunu gösteriyor. Ermeni Sorunu’nun şiddetli dalgasına hazırlanan Türkiye, Ermenistan ile kimi temaslar kurmak gibi başka bir taktiği izleme konusunu ele alabilir mi? Zira dünyada Ermeni Meselesi gereği artıyor ve Ermenistan ile temas ihtiyacı da Türkiye için artabilir.

Ermenistan Kamu Radyosu