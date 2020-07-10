Jonathan Roumie, “The Chosen” Dizisindeki İsa Rolüne Nasıl Hazırladığını Anlattı

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“The Chosen” dizisindeki İsa rolünü üstlenen Jonathan Roumie ile yapılan röportaj, Genel Yayın Yönetmeni John Henry tarafından LifeSite.com üzerinden yayınlandı.

Oyuncu Jonathan Roumie, “The Chosen” dizisindeki rolü hakkında: “İsa ve Kurtarıcımızın rolünü üstlenerek Tanrıyı onurlandırmak, hayatımdaki olağanüstü deneyimlerden biriydi” açıklamasında bulundu.

John Henry: “Paskalya arifesinde 1. Sezonu yayınlanan “The Chosen” dizisi, Hristiyan dünyası için büyük bir keşif oldu. Kısa zamanda popüler olmayı başaran dizi İsa ve öğrencilerinin hayatını konu alıyor. “The Chosen” Kutsal Ruh’un gerçek bir projesidir. Diziyi ilk gördüğümde öyle etkilendim ki iki gecede tüm sezonu bitirdim. Daha sonra ise İsa rolünü üstlenen oyuncu ve dindar bir katolik olan Jonathan Roumie ile görüşme fırsatım oldu. Jonathan’a çekimlerin nasıl geçtiğine dair bir sürü soru sormak istedim fakat her şeyden önce böyle bir role nasıl hazırlandığını öğrenmem gerekiyordu.”

Jonathan Roumie: “Dindar bir katoliğm, Mesih her zaman hayatımın önemli bir parçası olmuştur, ancak son birkaç yılda Onun ile aramızda olan bu ilişki baya güçlendi.”

Role hazırlık aşamalarını anlatan Jonathan Rowey “The Chosen” dizisindeki çekimlere onu hazırlayan en önemli faktörün, Mel Gibson’ın başrolde olduğu “The Passion of the Christ ” filmindeki Mesih ve annesinin su ile oynadığı sahnenin olduğunu vurguladı.

Jonathan Roumie: “Mesih ve annesinin su ile oynadığı sahne “The Passion of the Christ ” filmindeki ender parlak anlardan biridir” dedi.

Tanrı’nın onu İsa rolüne nasıl hazırladığını hatırlamaya çalışan Jonathan, gençliğinde her Paskalya’da yönetmen Franco Zeffirelli’nin Nasıralı İsa hakkındaki mini dizisini izlediğini daha sonra da kendisine ahşaptan bir haç yaparak çarmıha gerildiğinin hayalini kurduğunu anlattı. Ayrıca gittiği kilisede de defarlaca çarmıha gerilme sahnelerinin canlandırıldığı tiyatrolara katıldığını belirtti. Jonathan Roumie, hayatın tüm bu parçalarının onu İsa rolünü üstlenme arzusunu ve isteğini önemli ölçüde etkilediğini açıkladı.

Jonathan Roumie: “Efkaristiya bana bir netlik ve odaklanma hissi veriyor. Bu yüzden çekimlere geldiğimde oldukça sık Efkaristiya ayinini gerçekleştiriyorum. Son 6-7 yıl içerisinde birçok farklı projede İsa’yı canlandırdığım için Tanrı’nın insanları İsa’ya yaklaştırmak için beni kullandığını fark ettim. Onu yüceltmek için bana oyunculuk yeteneğini hediye ettiğini hissettim. Tanrı hikayesinin anlatılmasını istiyor ve bize bunu yapma fırsatı verdi” dedi. (cnl.news/O.D)

https://haber.sat7turk.com/jonathan-roumie-the-chosen-dizisindeki-isa-rolune-nasil-hazirladigini-anlatti/