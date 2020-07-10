Dünya basını Ayasofya tartışmasını böyle gördü

Danıştay 10. Daire’sinin Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, dünya basınında atılan başlıklar…

Ayasofya tartışması, özellikle Hristiyan nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerde bir çok gündemi geride bıraktı ve bu ülkeler, aralarındaki jeo-politik rekabete rağmen Ayasofya meselesinde çoğunlukla ortak tutum takındı.

Ayasofya’nın müze statüsünün iptal edilerek, yeniden camiye dönüştürülmesine ilişkin tartışma, bugün fazlasıyla dağınık durumda olan ve ihtilaflarla boğuşan Hristiyan dünyasını bir araya getirmeyi başardı.

İşte, dünya gazetelerinden Ayasofya başlıkları:

NY Times

Erdoğan’ın Ayasofya’yı camiye dönüştürmesi uluslararası bunalıma işaret ediyor

UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde olan Ayasofya, bir zamanlar Hristiyan-Müslüman rekabetinin güçlü bir simgesiydi ve yeniden olabilir.

The Independent

Ayasofya’nın geleceği hakkındaki tartışmalar, modern Türkiye hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor

Teknik ve siyasi detaylar bir yana dursun, Türkiye’nin en büyük anıtının statüsünün değiştirilmesine yönelik tartışma, ülkenin halihazırda kaybetmiş olduğu şeylere dair acı bir hatırlatmadır. Bunların başında ise hükümetin son yıllardaki tutumuyla azalan, açık ve çok kültürlü bir Müslüman toplum olma imajı gelmektedir.

The Economist

Türkiye cumhurbaşkanı dini politikaya oynuyor

Osmanlılar tarafından camiye ve laik düşünen halefleri tarafından da müzeye dönüştürülmeden önce, Bizans dünyasının ikonik mabetlerinden biri olarak doğdu. Ancak şimdi tekrar [Camiye] dönüştürülecek.

İşçiler nefin bir köşesine ahşap bir minber, hemen yakınındaki portikoya da bir mihrap yerleştirdi. Tonozlar ve kubbeden aşağı doğru uzanan göz kamaştırıcı 13. yüzyıl Hıristiyan fresklerini gizlemek için de paneller çizildi; tabii, mermer zemin üzerine de kırmızı bir halı serildi. Bir müezzin inananları namaza çağırdı. Ayasofya artık bir cami.

Time Magazine

Türkiye, Ayasofya’nın statüsünü tartışıyor

Laik bir vizyona sahip olan Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yılında Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine hükmetti. Ancak Temmuz 2020’de Atatürk dönemi kararnamesinin iptal edilip edilemeyeceğine karar verecek olan yeni bir mahkeme kuruldu. Tüm dünya merakla o mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.

The Newsweek

Ayasofya bir arada yaşama kültürünün abidesi olarak kalmalı

The Washington Post

İstanbul’un tarihi Ayasofyası zamana karşı bir savaşın içinde olabilir

Foreign Policy

Erdoğan Türkiye’nin Hıristiyan Geçmişini Silmemeli

Türk cumhurbaşkanı İstanbul’daki Ayasofya Müzesini yeniden camiye dönüştürmek istiyor. Mabedin, Ortodoks ve İslam dünyasından izler taşıyan ortak mirasını yok etmek, dini çoğulculuğa ve hoşgörüye bir darbe olacaktır.

NY Post

Türk İslamcı tiranın yakışıksız teklifi

Ülkede Hristiyan mirasından geriye kalanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırısı altında. Son saldırı: İslamcı diktatör, ülkesinin en tanınmış simgesi olan Ayasofya’yı müzeden camiye dönüştürmek istiyor.

Deutsche Welle

Erdoğan Ayasofya’yı bir kampanya aracına dönüştürdü

Gulf News

Ayasofya Erdoğan’ın bir sonraki kurbanı mı olacak?

Diğer popülist liderler gibi Erdoğan’ın eylemleri de giderek ve artan şekilde Machiavellian tipi bir demokrasiyi benimsediğini gösteriyor. İktidarda kalmak ve yeni Fatih Sultan Mehmet olma hayalini gerçekleştirmek için gerekli olan her şeyi kullanıyor gibi görünüyor.

The Live Mint

Erdoğan neden Ayasofya’yı camiye dönüştürmek istiyor?

Erdoğan’ın Türkiye’si artık daha önce aşağılandığı Avrupa Birliği kapılarını çalmıyor. İmparatorluk geçmişi ve İslami kimliğiyle gurur duyan bir devlet; kendi başına hareket eden bir güç merkezi olarak şekilleniyor. Bunun en güzel örnekleri yakın zamanda Suriye ve Libya’da görüldü.

The Middle East Monitor

Avrupa, Ayasofya Müzesi’nin cami olmasını engelleyebilecek mi?

AK Parti, kendi hoşnutsuz taraftarlarının bir kısmından oy alamayacağı için panikte. Siyasi uzmanlar, Ayasofya sorununun, ekonomik ve siyasi çalkantılarla boğuşan Erdoğan’ın, seçmen tabanını konsolide etmek için son şansı olduğunu savunuyor; zekice ve tam zamanında kullanılmış bir koz.

The Orthodox Times

Erdoğan 15 Temmuz’da Ayasofya’da namaz kılmak istiyor

Türkiye’deki darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz’da Ayasofya’da toplu namaz kılınmasına dair bir öneri, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Danışma Kurulu toplantısında resmen sunuldu.

The Wire

Atatürk’ün hamlesini geri almak: Ayasofya’yı yeniden camiye dönüştürmek Erdoğan’a ne kazandırır?

Milliyetçi-İslamcı seçmenlerin çoğu için Aya Sofya, Hristiyan Konstantinopolis’in Osmanlılar tarafından fethini ve İslam dünyasının üstünlüğünü simgeliyor.

https://www.gercekgundem.com/dunya/195979/dunya-basini-ayasofya-tartismasini-boyle-gordu