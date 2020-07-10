Danıştay, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren kararı iptal etti

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Anadolu Ajansı kararı “Ayasofya’da ibadetin yolu açıldı” başlığıyla servis etti.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. Davayı duruşmalı inceleyen Daire, 2 Temmuz’daki duruşmada tarafları dinledi. Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını verdi. Daire, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay gerekçeli kararında özetle Ayasofya’nın mülkiyet hakkının Fatih Sultan Mehmet Han vakfı’nda olduğunu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğunu ve bu nedenle kullanım amacının değiştirilemeyeceğini vurguladıDanıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005’te ise söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008’de de Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti.Kararın açıklanmasına doğru güvenlik güçlerinin Ayasofya önüne bariyerler çektiği gözlendi.

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