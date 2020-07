Ayasofya’da İki Formül Gündeme Geliyor!

Kamuajans.com – Ayasofya’da iki formül gündeme geliyor! Her durumda takdir Erdoğan’ın olacak. Daire’nin, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına yönelik bir karar alması durumunda, 30 gün içerisinde uygulanacak. Bu sürede iki formül gündeme gelecek.

Danıştay 10’ncu Dairesi, İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya’nın statüsü için kararını bugün açıklayacak. Daire, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederse Ayasofya’nın 86 sene sonra tekrar cami statüsünü kazanmasının önü açılmış olacak. Yargı kulislerinde Daire’nin “1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın iptali” yönünde oy birliği ile karar aldığı konuşuluyor.



SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?



Danıştay’ın kararını açıklamasının ardından, gözler bu sürecin nasıl işleyeceğine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilecek. Daire’nin, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına yönelik bir karar alması durumunda karar 30 gün içerisinde uygulanacak. Bu süre içerisinde iki formül gündeme gelecek. Her iki durumda da takdir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olacak.



KARARNAME ÇIKABİLİR



Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, isterse Ayasofya ile ilgili bir kararname çıkarabilecek ya da Danıştay kararını direk Vakıflar Genel Müdürlüğüne doğrudan uygulattırabilecek. Yine, Danıştay’dan olumsuz bir karar çıkması durumunda da idarenin takdiriyle Ayasofya, yeniden cami statüsü kazanacak ve ibadete açılabilecek. Danıştay’ın ret kararı, hükûmetin bu tasarrufuna engel oluşturmayacak. AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri, her ihtimale karşı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi üzerinde de çalışıyor.



“KÜLTÜREL MİRASINI ORTADAN KALDIRMAZ”



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Ayasofya’nın ibadete açılması tartışmaları hakkında konuştu. Kalın şunları söyledi: İbadete açılması Ayasofya’nın tarihî dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez. Onun kültürel mirasını ortadan kaldırmaz. Daha fazla insan oraya gidebilir, ziyaret edebilir. Nasıl atalarımız oradaki Hristiyan ikonalarını muhafaza ettiyse bundan sonra da onlar muhafaza edilir.



