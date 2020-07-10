Ayasofya Cami olduğunda, İmamoğlu ne yapacak?

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Tamer Korkmaz

Ekrem İmamoğlu, “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum” demişti.

Bir ay kadar önce, Yunanistan’da yapılan Delphi Ekonomik Forumu’na telekonferansla katıldığında, bu mevzuda gelen bir soruya verdiği bu cevap Yunanlıları nasıl da mutlu etmişti!

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Ekrem Müdafa’nın Yunanistan’da çok sevildiğine kuşku yoktur.

Geçen yıl belediye seçimini kazandığında, Yunan Medyası kendisini “İstanbul’u fetheden adam” diye lanse etmişti!

MÜZECİ İTTİFAKI

Mister Ekrem İmamoğlu, Batı Kulübü’nün “umut bağladığı bir siyasetçi” sıfatıyla Ayasofya konusunda Müzeci İttifakı’nın bir parçasıdır.

Yunanistan Başpiskoposu Yeronimos, Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, veyahut İbrahim Özden Kaboğlu, İlber Ortaylı, Sinan Meydan, Taha Akyol, Sedat Ergin ve Ertuğrul Özkök gibilerle birlikte…

“Ayasofya müze kalmalı” korosundaki yerini almıştır!

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Geçenlerde Londra’da düzenlenen bir müzayedede

Fatih Sultan Mehmet’in portresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı.

Ekrem’i Müdafaa Korosu’nda “Ekrem İmamoğlu ecdadına sahip çıktı. Fatih’in orijinal tablosunu İBB satın aldı” yollu “bir alkış kıyamet” gırla gitti.

Tablonun sahte mi gerçek mi olduğu hususu halen daha tartışılıyor.

Murat Bardakçı’nın ardından, CHP’li İlhan Kesici de bu konudaki ciddi kuşkularını dile getirdi.

“Tablo orijinal mi, değil mi?” tartışması bir tarafa; şu “Ecdadına sahip çıkma” kısmına odaklanalım…

İmamoğlu, öne sürüldüğü gibi “Ecdadına sahip çıkan bir kişilikse; Ayasofya konusunda neden Sultan Fatih’e sırtını çeviriyor?

“Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasına ihtiyaç yok” diyen bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’ndan bahsediyoruz…

Ayasofya Camii, bizlere Fatih Sultan Mehmet’in vasiyeti ve de emanetidir.

İşte bu çok ama çok önemli vasiyet ve emanet…

Batı Kulüpçüsü Mister İmamoğlu’nun umurunda değildir!

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Şovmen İmamoğlu’nun “zurnasının zırt dediği yer” de burasıdır!

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Sultan Fatih’in tartışmalı “tablosundan” kendisine “maske” yapmaya kalkmıştır; amma velâkin maskesi düşmüştür!

Zaten başından beri “Maskeli Balo” siyasetçisidir.

Batıcı Komprador Burjuvazi’nin “Siyasi Yıldızı!” olarak gösterime girdi: peş peşe falsoların ve de yaman çelişkilerin ardından çok çabuk döküldü.

KİLİSECİ HDPKK’LI

Ayasofya bahsinde, bir de HDPKK’lı Hüda Kaya var ki; müze olarak kalmasını dahi yeterli görmüyor!

Nedir?

-Ayasofya’nın kilise olmasını istiyor!

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500 seneye yakın cami olmuş ve 86 sene sonra yeniden CAMİ olarak ibadete açılması beklenen Ayasofya için aynen şöyle diyor:

“Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce kilise var. Adına cami demekle olmuyor…”

HDPKK’lı Kaya, Haçlıların kiliselerini “baş tacı” yapıyor: Batı’da özellikle Avrupa ülkelerinde yıllarca evvel kiliseye çevrilmiş yahut yıkılmış sayısız cami varmış, ne gam!

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İslam Düşmanı ve Hıristiyan Muhibbi PKK terör örgütü, Almanya’da özellikle son yıllarda çok sayıda camiyi yaktı…

Hendek olayları sırasında, başta Diyarbakır olmak üzere Güneydoğu’daki birçok yerde çok sayıda camiyi tahrip ettiler, yaktılar, yıktılar, bombaladılar!

Sam Amca’sının Terör Örgütü PKK’nın alçakça saldırıları nedeniyle onlarca cami kapalı kaldı, ezanı susturdular!

PKK’lı kahpeler, tahrip ettikleri camilerde Kur’an sayfalarını yırttılar ve de yaktılar!

Kimi camilerin minarelerinden de İslam’a hakaret içeren PKK propagandası yaptılar; şarkılar çaldılar!

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Haydut Devlet ABD’nin piyonu PKK terör örgütü, 1980’ler, 90’lardan bu tarafa Doğu ve Güneydoğu’da sayısız köy camisini yaktı ve de ibadet eden masumları kurşuna dizerek katletti!

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Bu saydıklarımız gibi sayısız dehşetengiz saldırı var: Hüda Kaya’nın bu kahpeliklerden dolayı kılı dahi kıpırdamamış ki, gitmiş PKK’nın “siyasi uzantısında” vekil olmuş!

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Üstüne bir de “Ayasofya kilise yapılmalı” diyerek Yunanistan’ından Amerika’sına; Başpiskoposundan Patrik’ine kadar Hıristiyan Kulübü’nü mutlu ediyor!

https://www.haber7.com/yazarlar/tamer-korkmaz/2993822-ayasofya-cami-oldugunda-imamoglu-ne-yapacak/?detay=1