‘The Times’ gazetesi: Ermeni şarabı ‘Zorah Karasi’ dünyanın en iyi 100 şarabı arasında – Ermenistan Kamu Radyosu

‘The Times’ gazetesine göre Ermeni şarabı ‘Zorah Karasi’, 2020 yazında sadece dünyanın en iyi yüzüne girmenin yanı sıra kırmızı şaraplar arasında da favori olarak kabul ediliyor.

Bununla ilgili bilgiler Soçi’deki Ermenistan’ın Konsolosluğu tarafından Facebook sayfasında yayınlandı.

The Times, “Ağrı Dağı’nın eteklerinde yetişen Areni Noir üzümlerinden hazırlanan bu lezzetli Ermeni kırmızı şarabının kalbinde bin yıllık şarap yapımı gelenekleri var. Hassas bir aromaya sahip bu eşsiz içecek gerçek bir hit oldu ”diye yazıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu