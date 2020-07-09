Provokatif/kışkırtıcı…

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Soner Yalçın

İstanbul’un işgali 13 Kasım 1918‘de başladı; 4 Ekim 1923‘te sona erdi.

İşgal 1.786 gün sürdü.

İşgalciler cami Ayasofya‘yı, neden kilise yapmadı?

Sizi 700 yıl önceye götürmek istiyorum:

1200-1204 yılları arasında Dördüncü Haçlı Seferleri yapıldı. Papa III. Innocentius kutsal toprakların ele geçirilmesi için Hıristiyan Katolik Avrupa’yı sefere davet etti.

Savaşın stratejisi, Müslümanların en zayıf tarafı Mısır‘ı vurup Nil Deltası’nı ele geçirmek, burasını Hıristiyan üssüne dönüştürerek Kudüs‘e ulaşmaktı…

Yola çıkan Hıristiyan-Katolik Haçlı Ordusu, yolu üzerindeki Hıristiyan Ortodoks Bizans İmparatorluğu‘nun başkenti Konstantinopolis/ İstanbul‘u 24 Haziran 1203’te işgal etti. Büyük bir talana girişti…

Ortodoks rahibelere tecavüz eden, Ortodoks papaz ve keşişleri öldürenlerin zulmünden Ayasofya da payını aldı. (Öyle ki patrik tahtına bir fahişeyi geçirerek şarkı söylettiler.)

Katolik haçlılar, 200 yıl önce Ortodoks Kilisesi’nin, Katolik Kilisesi’nden ayrılmasının öcünü böylesine vahşice aldı.

Sonuçta, haçlı seferi amacından saparak hedef Kudüs yerine İstanbul oldu. Hıristiyan Ortodoks Bizans İmparatorluğu yıkıldı; yerine Katolik inançlarına uyan Latin İmparatorluğu kuruldu…

Ayasofya, 1204-1261 yılları arasında Roma Katolik katedrali oldu.

13’üncü yüzyıl başında Ayasofya’ya bunu yapan Avrupalılar, 20’nci yüzyıl başında Ayasofya Camii’ne neden dokunmadı?

Bakınız:

“Ben yaptım oldu” anlayışı diplomasinin dili olamaz.

İç siyaset hesapları Türkiye devlet kimliğine zarar vermemelidir. Suriye’den Libya’ya emperyalist ablukayı yarmaya çalışırken Ayasofya’yı camiye dönüştürerek “fetihçi” görünmenin bize ne yararı var?

Tarihten ders almak şart…

KOMÜNİST MİLLETVEKİLİ

Sergey Anatolievich Gavrilov (d. 1966)…

Rusya Federasyonu Komünist Partisi milletvekili.

İktisatçı.

Büyük ihtimal, ateist/tanrı tanımaz.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki keşif F-16 uçağı, 24 Kasım 2015 tarihinde Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Sukhoi Su-24 tipi uçağı düşürdü. Ki bunu Türk Ordusu’nun kilit yerlerine müritlerini yerleştiren FETÖ‘nün, Türkiye-Rusya ilişkilerini baltalamak amacıylayaptığı biliniyor. (Rus uçağını düşüren pilotlar 15 Temmuz darbesine karıştıkları gerekçesiyle tutuklandı.)

Uçağın düşürülmesiyle iki ülke savaşın eşiğine geldi. Genelkurmay, tüm kuvvetlerine teyakkuz emri verdi; güvenlik seviyesi en üst noktaya çıkarıldı.

Rusya, Türk ürünlerini almaya son verdi; tatil paketleri askıya alındı; tekrar vize koydu. Türkiye’den resmi özür beklediklerini açıkladılar…

O günlerde Rusya Duma üyesi Komünist milletvekili Gavrilov şu demeci verdi:

-“Türkiye-Rusya ilişkileri bir dayanıklılık testinden geçiyor. Böyle bir dönemde dostça girişimler ve teklifler büyük önem taşıyor. Ayasofya’nın Ortodoks Kilisesi’ne iade edilmesi için Türkiye’den samimi adım bekliyoruz!”

Komünist-atesit milletvekili Gavrilov, Ayasofya’nın Ortodoks Kilisesi yapılmasını istiyordu! Bu teklif bile Ayasofya’nın Rusya için ne ifade ettiğini göstermiyor mu?

Rusya’yı kızdıracak “Ayasofya’yı cami yapalım” gündeminin neden-nasıl oluşturulduğu üzerinde düşünmemiz gerekmez mi?

Ayasofya dönüşümünün Rus uçağını düşürmekten daha büyük etki yaratacağını devlet katında kimse düşünmüyor mu?

KASIM AYINI HATIRLAYIN

2013 yılı kasım ayında neler olduğunu anımsıyor musunuz?

Başbakan Erdoğan ile Fethullah Gülen arasında “dershane” gerilimi vardı. Zaman gazetesinin başını çektiği FETÖ medyası “eğitime büyük darbe” diye Erdoğan aleyhinde yayınlar yapmaya başladı.

FETÖ büyük bir gelirden ve insan gücünden olacaktı, bunu kabul edemezdi. Kavga büyüdü. Fethullah Gülen müritlerine ABD’den seslendi: “Hiç durmadan yürüyeceksiniz!”

Taraf gazetesi topa girdi: “Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı” manşeti yayınladı. Habere göre, 2004 Ağustos ayında MGK toplantısında Gülen Cemaatine karşı alınan kararların altında Başbakan Erdoğan imzası vardı.

Erdoğan geri adım atmadı; dershaneleri kapatma kanununun Bakanlar Kurulu ve Meclis’ten geçeceğini tekrar ilan etti.

O gerilimli kasım ayında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç aniden “Ayasofya cami olmalıdır” açıklaması yaptı!

Arınç’ın gündem değiştirmek amaçlı demecine hangi AKP’liler destek verdi, iktidar sahipleri açıp baksın…

Ardından 17-25 Aralık 2013’te Erdoğan’a yönelik FETÖ operasyonları yapıldı.

Yani:

Ayasofya her daim siyaset aracı oldu; aynen bugün olduğu gibi! Bu kışkırtıcı gündemin ortaya çıkışında FETÖ parmağı var mı, çok boyutlu “düşünün” derim… Unutmayınız ki FETÖ, ABD-CIA projesidir…

Rusya’yı kızdıracak provokatif oyuna gelmeyin…

https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/soner-yalcin/provokatif-kiskirtici-5919990/