New York Post: Erdoğan Osmanlı İmparatorluğu için nostaljik – Ermenistan Kamu Radyosu

New York Post’ta yayımlanan makalede, 1915-1923 Osmanlı İmparatorluğu yıllarında 1,5 milyon Ermeni ve yarım milyon Suriyeli, Keldani ve Rum dahil olmak üzere 2 milyon Hıristiyan öldürüldüğu belirtiliyor.

Türk hükümeti şimdiye kadar Ermeni Soykırımı’nı inkar ediyor. Ülkedeki hala ayakta kalmış Hristiyan mirası ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından saldırıya uğruyor. İslamcı liderin son saldırı hedefi olan Ayasofya müzeden camiye dönüştürülmesi yolunda.

yüzyıla ait olan Bizans katedrali, Hıristiyanlığın en büyük tapınağı ve tarihi mekanıydı. Doğu Hıristiyanlar burayı yüzyıllardır hac yeri olarak görüyordu.

1453 yılında, tarihi Bizans’ın yıkılmasından sonra Osmanlılar katedrali camiye dönüştürdü.

1934 yılında asri Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Ayasofya’yı “tüm uygarlıkların anıtı” olarak müzeye dönüştürdü.

Ancak Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu’nun günleri için nostaljik. Müzeyi camiye dönüştürme planı ülkenin İslamcı vizyonunun bir parçası.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Din Özgürlüğü Büyükelçisi Sam Brownback’ın katedralin korunmasına destek veren açıklamaları ilham verici. Türkiye’nin barbar tarihini tanıma sırası ABD Başkanı Donald Trump’ta.

Geçen sonbaharda Kongre Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. Ankara şikayet etti, ancak Trump’ın administrasyonu da Kongre örneğini takip etmeli.

Tarihsel ve kültürel konulara ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye ile olan ilişkisini de yeniden gözden geçirmesi gerekiyor.

Erdoğan gazetecileri ve aydınları tutuklamasıyla tanınır. Türkiye’de insan hakları ihlalleri, mültecilerin sürgün edilmesi ve Türkiye işgali altındaki Kıbrıs bölgelerinde Ortodoks kiliselerinin yıkılmaları devam ediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu