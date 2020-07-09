İstanbul’da farklı renkler konserleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok kültürlülüğü ve çok sesliliği müziğin birleştirici diliyle anlatan bir projeyi hayata geçirdi.

İstanbul’un Sesi, Buluşma projesi müzik yoluyla şehirde yüzyıllardır yaşayan farklı kültürlerin sesini yeni nesillere duyuruyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığına bağlı Orkestralar Müdürlüğü, altı farklı toplulukla kente ait müziği İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor.

Farklı dillerdeki şarkılardan oluşan projenin sanat yönetmenliğini Ufuk Şimşek yürütüyor. İBB Orkestralar Müdürlüğü ses ve saz sanatçılarının icrasına Sefarad Yahudileri’nin kullandığı Ladino dilindeki İstanbul şarkısıyla Karen Gerson Şarhon ve İzzet Bana, Ermenice İstanbul şarkısıyla Tatyana Bostan ve Rumca İstanbul şarkısıyla Yani Kordomenidis katılıyor. Sanatçılar, aynı zamanda Türkçe bir eseri de birlikte seslendiriyor.

İlk konser 8 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de İBB Kültür Sanat Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları ile İBB Orkestralar Youtube kanalıyla İBB Orkestralar sosyal medya hesaplarından müzikseverlerle buluştu.

İzzet Bana, Karen Gerşon

http://www.salom.com.tr/haber-115190-Istanbulda_farkli_renkler_konserleri.html