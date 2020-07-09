Ermenistan Başbakanı’nın oğlu askerden döndü

Ermenistan Başbakanı’nın oğlu Aşot Paşinyan vatani görevini tamamlayıp eve dönüyor.
Başbakan Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan kendi facebook sayfası üzerinden hükümet konağının süslenmiş bahçesinin fotoğraflarını paylaşarak ‘Dört gözle Aşot’u bekliyoruz’ ifadelerini kullandı.
Başbakanın oğlu Aşot Paşinyan 9 Temmuz 2018’de askere gitmişti. Kendi arzusuyla askerliğini Artsakh (Dağlık Karabağ) askeri birimlerinden birinde yaptı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/09/Ermenistan-Paşinyan-Aşot-askerlik/187596
İlk yorum yapan siz olun