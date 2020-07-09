Efsanevi Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan, “Roma”ya zafer getirdi

İtalya Seri A’nın 31. haftasında “Roma”, evinde konuk ettiği “Parma’yı 2:1 mağlup etti.



Konuk ekip “Parma”, Juraj Kucka’nın 9. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. “Roma”ya ise galibiyeti getiren, Ermenistan futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan oldu.

43. dakikada attığı ilk golün ardından Mkhitaryan, daha sonra başarılı pasıyla “Roma” nın nihayi zaferini sağladı. Mkhitaryan’dan pası alan Jordan Veretout, 57. dakikada ikinci golü attı.

“Roma” bu sonuçla puanını 51’e yükseltip 5. sıraya tırmandı. “Parma” ise 39 puanla 12. sırada kaldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/09/Ermeni-Henrikh-Mkhitaryan-İtalya-Roma/187584