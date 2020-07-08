Yunanistan Parlamentosu, Ermenistan-AB Kapsamlı ve Genişletilmiş İşbirliği Anlaşmasını’nı onayladı

Yunanistan Parlamentosu, Ermenistan-Avrupa Birliği Kapsamlı ve Genişletilmiş İşbirliği Anlaşmasını’nı onayladı.

Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçiliğinden edinen bilgiye göre oturumu Yeni Demokrasi Partisi üyesi, Yunanistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Atanasios Bouras’ın başkanlığında yapıldı.

Anlaşma 24 Haziran’da meclise sunulmuştu.

Anlaşmaya Yunanistan’ın merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi (ND), ana muhalefet partisi ‘SYRİZA’, ‘Değişim Hareketi’ (KINAL), sağ parti ‘Yunan Çözümü’ (Elliniki Lisi), ‘Mera 25’ Partisi destek verirken ‘Yunanistan Komünist Partisi’ (KKE) karşı çıktı.

Kapsamlı ve Genişletilmiş İşbirliği Anlaşması, Ermenistan ile Avrupa Birliği arasında 24 kasım 2017 tarihinde Brüksel’de imzalandı. AB üye tüm ülkeler tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek olan anlaşma, şimdiye kadar Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda, Kıbrıs, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Finlandiya ve Birleşik Krallık tarafından onaylandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/08/Yunanistan-Ermenistan-AB-anlaşma/187485