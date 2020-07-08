Vizesiz Ermenistan Gezisi

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Ermenistan’ın başkenti ve en büyük şehri Erivan’dır. Resmi dili Ermenice’dir. Resmi dilin yanı sıra Rusça ve İngilizce de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Vizesiz Ermenistan gezisi için en uygun zaman dilimi iklimin daha sıcak olduğu ve yağmurların azaldığı yaz aylarıdır. Türkiye’den Ermenistan’ın başkenti Erivan’a direkt uçuş ile gidilebilmektedir.

Sevan Gölü

Vizesiz Ermenistan gezisi seyahatinizde görmeniz gereken yerlerin başında Sevan Gölü geliyor. Dağların arasında bulunan Sevan Gölü temiz suyu ile güzel bir manzara sunduğu gibi şehir gürültüsünden kaçmak isteyenler için de uygun bir alandır.

Temple of Garni

Garni tapınağı, Ermenistan’ın Hıristiyanlık öncesi yapılarından birisidir. Kral Tiridates’in isteği üzerine Güneş tanrısı Mihr adına yapılmıştır. Garni tapınağı içerisinde Yunan yazıtları da görebilirsiniz.

Tatev Manastırı

Tatev Manastırı, Vorotan Nehri’nin kıyısında bulunmaktadır. Şehrin kültürel ve Tarihi mirasını yansıtan Tatev Manastırı, Zangezur Dağları’nın manzarasını izlemek için de mükemmel bir bölge.

Hor Virap Kilisesi

17. yüzyılda inşa edilen Hor Virap Kilisesi Ermenistan halkı için önemli bir dini Merkez olma niteliği taşıyor. Karabağ yolunun üzerinde bulunmaktadır. Burada sıklıkla düğünler ve törenler düzenlenmektedir.

Kilisenin içerisinde bir kuyu bulunmaktadır. Söylentilere göre Ermenistan’a Hristiyanlığı yayan Aziz Gregor bu kuyuda tam 14 yıl yaşamıştır.

Hağpat Manastırı

Hağpat Manastırı, Kraliçe Khosrovanuysh’un isteğini ile 976 yılında inşa edilmiştir. Orta çağ döneminde kurulmuş bu manastır ermenistan’ın en eski tarihi yapılarından bir tanesidir.

Komitas Müzesi

Komitas Müzesi 2015 yılında ziyarete açılmıştır. Müze içerisinde konser salonu, sergi salonları, koleksiyon salonları ve araştırma stüdyosu barındırmaktadır. Müzede Ermeni rahip Komitas’ın dini ve müzikal eserlerini görebilirsiniz.

Goşavank

Goş kasabasında bulunan Goşavank manastırı turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. Kasaba İran ve Türkiye’den çok sayıda göç almaktadır.

Dilijan Ulusal Parkı

Dilijan Ulusal Parkı Ermenistan’ın en büyük ulusal parklarından birisidir. Bu yemyeşil park Ermenistan’da sessizlik ve huzur isteyenler tarafından ziyaret edilebilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Parkta farklı bitki çeşitlerini bir arada görebilirsiniz.

Zoratlar Karer

Zoratlar Karer, 7 hektarlık bir alanı kaplayan arkeolojik sit alanıdır. Bu alanda çok eski yıllardan kalma arkeolojik taşlar bulunmaktadır. Büyüklükleri 0,5 ve 3 metre arasında bulunan taşların özellikleri 10 tondur.

Wings of Tatev

Vizesiz Ermenistan gezisi sırasında size farklı bir anı yaşatacak Tatev Kanatları, Tatev Manastırı’nı ziyaret etmek için kullanmak zorunda olduğunuz bir araç. Tatev kanatları denilen bu hava tramvayı 37 kilometrelik hızla gitmektedir. Dünyanın en uzun duraksız teleferiğe olarak Guinness’e girmeyi başarmıştır.

https://www.haber365.com.tr/seyahat-haberleri/vizesiz-ermenistan-gezisi-h219492.html