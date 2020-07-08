Türk fotoğrafçı Ara Güler’in İstanbul’da çekiç altında çalışması

Muhammad

Fotoğrafçı ve foto muhabiri Ara Güler’in, İstanbul ve sakinlerinin ikonik siyah beyaz resimleri için “İstanbul’un Gözü” lakabından oluşan bir dizi fotoğraf, 12 Temmuz’da İstanbul’da açık artırmaya çıkarılacak. İstanbul Müzayede tarafından düzenlenecek olan müzayede, koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler nedeniyle internet üzerinden yapılacak.

Ara Güler’in kabartmalı damgası ve ıslak imzasını taşıyan ve 100-300 yıllık baskı ömrüne sahip özel kağıda basılmış kırk altı fotoğraf meraklılara sunulacak. Fotoğraflar ayrıca% 100 pamuk esaslı kumaşları ve müze sınıfı kalitesiyle de ilgi uyandıracak.

Eserler arasında ünlü portrelerin yanı sıra Güler’in İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde çektiği fotoğraflar yer alıyor. Müzayededen önce İstanbul’un en şirin semtlerinden Nişantaşı’ndaki sergide görülebilirler.Ara Güler’in “Kayıp İstanbul” (“Kayıp İstanbul”) sergisinde bir eseri Yağmur Dinç tarafından 10 Ekim 2015’te fotoğraflandı.

Ermeni kökenli bir fotoğrafçı olan Güler, kamerasıyla birçok hikaye yakaladı. Basın için çalışırken kendisini asla sanatçı olarak görmedi, ancak eseri yetenekli bir fotoğrafçı olduğunu gösteriyor. Sık sık bir olayın yüzeysel özelliklerinden daha fazlasını uyandırmak için sahne ile oynadı.

1953’te Henri Cartier Bresson ile tanıştı ve Paris Magnum Ajansı’na katıldı. İngiltere’de yayınlanan “Fotoğraf Yıllık Antolojisi” onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak nitelendirdi. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçılar Derneği’nin (ASMP) tek Türk üyesi olarak kabul edildi. Gelecek yıl Hayat Dergisi görüntü şefi oldu. 1958’de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergileri için Yakın Doğu foto muhabiri olarak çalışmaya başladı. 1962’de Almanya’da çok az fotoğrafçıya verilen “Master of Leica” unvanını aldı.

Winston Churchill, Indira Gandhi, Alfred Hitchcock, Salvador Dali ve Pablo Picasso gibi birçok ünlü isimle röportaj yaptı ve fotoğraf çekti. Sanat ve sanatçılarla ilgili çalışmaları çok sayıda kitap ve dergide kullanıldı. Efsanevi fotoğrafçı 17 Ekim 2018’de vefat etti.

https://www.bandalogy.com/turk-fotografci-ara-gulerin-istanbulda-cekic-altinda-calismasi/